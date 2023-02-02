الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عنصر إجرامى بتهمة الاتجار فى المخدرات بالبدرشين

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات في جنوب الجيزة، حبس عنصر إجرامي، مسجل جنائيا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في مخدري الهيروين والاستروكس في البدرشين.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تابعت بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى"، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وتمكنت حملة أمنية من ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" حال تواجده أمام مسكنه بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، وبحوزته "كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – ميزان حساس".

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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