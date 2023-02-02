وزير الطيران ونائب رئيس الأياتا يناقشان سبل تعزيز التعاون

التقى الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى، اليوم كامل العوضى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى ”أياتا” لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث تناول اللقاء الذي حضره محمد لطفى المدير الإقليمى لمنطقة شمال افريقيا بالأياتا سبل تعزيز التعاون بين وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة ومنظمة الأياتا.

خلال اللقاء ثمَّن وزير الطيران المدنى الجهود التى يقوم بها الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى دعم قطاع الطيران وتطويره بشكل دائم ومستمر.

أكد الوزير أن هذا اللقاء يدعم التعاون الوثيق بين وزارة الطيران المدنى والاتحاد الدولى للنقل الجوى وبخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات والجانب الفنى بين شركات الطيران العالمية والاستفادة من خبرات الأياتا فى خدمة المسافرين حول العالم.

تم خلال اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الطيران المدنى فى مصر والمنطقة فى ضوء التحديات التى تشهدها صناعة الطيران وانعكاساتها السلبية على حركة الطيران العالمية إلى جانب عدد من الموضوعات الدولية المتعلقة بقطاع النقل الجوى وبخاصة مجالات أمن وسلامة الطيران والمطارات.

من جانبه أشاد كامل العوضى، نائب رئيس الأياتا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا باللقاء المثمر مع وزير الطيران المدنى، لافتًا إلى أن ما شهده قطاع النقل الجوى المصرى من إنجازات وتطور كبير ومواصلة مشروعات التحديث يؤكد أن منظومة الطيران فى مصر تسير بخطى ثابتة وقوية فى الطريق الصحيح نحو مزيد من التطور وتحقيق انطلاقة كبيرة . كما أكد العوضى أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى يدعم بصورة شاملة خطة تطوير وتحديث قطاع الطيران المدني المصرى فى مختلف الأنشطة .

وأشاد وزير الطيران بالتطور الكبير الذي شهدته إدارة أنظمة السلامة لإقامة منظومة طيران مدني أكثر تنظيما وتدقيقا لبرامج السلامة الجوية المتسقة مع سياسات المنظمة الدولية للطيران المدني(الإيكاو)، متطلعاً أن تكون تلك الفعاليات نواة للتعاون المشترك لتطوير الطيران المدني بالقارة الأفريقي بما ينعكس إيجابيا على رفع معدلات السلامة

في الوقت نفسة نظمت وزارة الطيران المدني ورشة العمل التعرف على أحدث أنظمة السلامة الجوية وسبل تعزيزها وطرق إدارة المخاطر الناجمة عن التشغيل وإنشاء برامج السلامة للدول من خلال محاضرات قدمها متخصصون من شركة الملاحة الجوية.

من جانبهم أعرب المشاركون من الدول الإفريقية عن تقديرهم للدولة المصرية والقيادة السياسية التى تحرص دائما على تعزيز التواجد بالقارة الإفريقية كما قدموا الشكر لوزارة الطيران على رعاية واستضافة ورشة العمل التى حققت أهدافها بنجاح كبير، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يؤكد اهتمام مصر بتدعيم التعاون مع الدول الإفريقية وقد قام المشاركون بزيارة وحدات المراقبة الجوية لمركز الملاحة الجوية بالقاهرة حيث أشادوا بما تضمه هذه الوحدات من أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية، كما تم تنظيم برنامج سياحى للمشاركين لزيارة منطقة الأهرامات والمتحف القومى للحضارة المصرية حيث أعربوا عن إعجابهم بما تتمتع به مصر من مقومات أثرية فريدة.