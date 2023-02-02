أول تعليق من مانشستر يونايتد بعد إسقاط تهمة العنف الأسري عن جرينوود

أصدر نادي مانشستر يونايتد الانجليزي بيانًا بشأن لاعبه ماسون جرينوود، بعد إسقاط تهمة العنف الأسري عنه.

وسبق أن أكدت شرطة مدينة مانشستر الإنجليزية إسقاط جميع التهم التي يواجهها ماسون جرينوود، لاعب فريق مانشستر يونايتد، والتي تتعلق بالعنف الأسري، واغتصاب صديقته السابقة.

وقال بيان النادي: "مانشستر يونايتد لاحظ قرار دائرة الإدعاء الملكية بإسقاط جميع التهم الموجهة لماسون جرينوود".

وأضاف: "النادي الآن يجري عملياته الخاصة قبل تحديد الخطوة التالية، لن ندلي بأي تعليق آخر حتى تكتمل هذه العملية".

وكشف ميكايلا كير، كبير المشرفين، ورئيس الحماية العامة بالقوة في تصريحات نشرتها صحيفة مترو الإنجليزية: "بالنظر إلى التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية، فمن العدل أن نشارك الأخبار التي تفيد أن ماسون جرينوود والذي تم اتهامه والتحقيق معه منذ يناير 2022 لم يعد يواجه أي إجراءات جنائية فيما يتعلق بهذه التهم".

وأضاف كير: "فريق التحقيق كان على اتصال دائم مع الفريق القانوني، وقد أي تحديثات ملحوظة، وبالتالي فهم الأساس المنطقي لوقف هذه الإجراءات في هذه المرحلة وأن هذا القرار لم يؤخذ باستخفاف، وعلى اتلرغم من الاهتمام الإعلامي بهذه القضية قررنا ألا نعلق عليها في أي تفاصيل أخرى".

وأردف: "أود أن أستغل هذه الفرصة لتكرير أن التزام شرطة مدينة مانشستر بالتحقيق في مزاعم الاعتداء ضد النساء والسيدات ودعم المتضررين بغض النظر عن ظروفهم خلال ما يمكن أن يكون وقتًا صعبًا ومزعجًا بالنسبة لهم، يتلقى عدد متزايد من الضباط تدريبات متخصصة والقوة تستخدم بشكل أكثر اتساقًا بالأدوات المتاحة عبر نظام العدالة الجنائية للحفاظ على سلامة المواطنين ورعاية الضحايا".

وأنهى: "إذا كنتِ تشعرين أنك قد تكونين ضحية، من فضلك لا تدعي هذه القضية تؤخرك عن طلب المساعدة".

وخرجت صديقة اللاعب بصور وتسجيل صوتي، في شهر يناير من العام الماضي، لاعتداء اللاعب جنسيًا عليها مطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضده، وتم القبض على اللاعب وخضع للإجراءات القانونية خلال فترة امتدت لعام كامل، قبل أن يتم إسقاط كافة التهم عنه، اليوم بشكل رسمي.



