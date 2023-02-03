أسعار الدواجن فى مصر اليوم الجمعة 3-2-2023

واصلت أسعار الدواجن استقرارها عند نفس الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع وسط توقعات بتراجع خلال منتصف فبراير الجاري، بعد الإفراج عن عدد كبير من شحنات مستلزمات الإنتاج من الجمارك بتكليف من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وجاء سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن ٦٦ جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك، كما يختلف سعرها حسب المنطقة التي تباع فيها.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة، و سعر كرتونة البيض.

أسعار الفراخ اليوم

بلغت أسعار الفراخ البيضاء 66 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، وتصل إلى المستهلك بـ72 جنيهًا.

بلغت أسعار الدواجن البلدي بين 83 و85 جنيهًا للكيلو.

سجلت الدواجن الساسو 76 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، وتصل إلى المستهلك بسعر 83 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر الدواجن الأمهات البيضاء 60 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

وكانت شعبة الدواجن في الغرف التجارية قد توقعت تراجع أسعار الدواجن في منتصف الشهر الجاري، بعد أن تم الإفراج عن شحنة كبيرة من الأعلاف بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وخلال الأسبوع الماضي، تم الإفراج عن 135 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 91 مليون دولار، ليصل إجمالي كميات مستلزمات الأعلاف الواردة من الخارج إلى أكثر من 2.2 مليون طن خلال آخر 100 يوم، حسب تصريحات وزير الزراعة.

وبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 25 يناير 2023) من مستلزمات الأعلاف 2.291 مليون طن، منهم 1.594مليون طن ذرة، و702 ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف بقيمة 1.154 مليار دولار.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت الأبيض: 20.4 جنيه.

كتكوت ساسو: 15 جنيهات.

كتكوت بلدي 7.3 جنيه.

كتكوت روزي: 8 جنيهات.

كتكوت بط فرنساوي: 20 جنيهًا.

كتكوت بط بغال: 27 جنيهًا.

كتكوت بط مسكوفي: 27 جنيهًا.

سعر البيض اليوم

واستقر سعر البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وجاء سعر كرتونة البيض في المزرعة، والتي ترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك كالتالي:

البيض الأبيض ٩٥ جنيهًا.

البيض الأحمر ٩٦ جنيهًا.

البيض البلدي ١٠٥ جنيهات.