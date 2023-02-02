التحقيق في مصرع بائع وإصابة آخر فى مشاجرة سوق الجملة بأكتوبر

لقى بائع مصرعه، بينما أصيب آخر في مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بين عدد من البائعين صباح اليوم الخميس، بسبب خلاف على فرش البضائع داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب مشاجرة بين بائعين ووجود متوفي ومصاب داخل سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين عدد من البائعين بسبب خلافات على فرش البضائع، اعتدى كل منهم على الآخر، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر.

ونقلت الجثة إلي ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.