الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الفريق أسامة ربيع يكشف تفاصيل إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

علق الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على ارتفاع إيرادات القناة في أول شهر من عام 2023.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن القناة حققت أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 802 مليون دولار بزيادة 47% عن العام الماضى، معقبًا: "الحمد لله".

وأضاف أن الملاحة الدولية بدأت التعافي مع بداية 2022 عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن النقل البحرى فى أعلى معدلاته.

وأوضح أن تقرير الملاحة عن شهر يناير 2023 رصد عبور 677 سفينة من ناقلات البترول، وهو أعلى معدل عبور شهرى. 

وأشار إلى أن معدلات عبور سفن الصب ارتفعت بنسبة 17.1% وحاملات السيارات بنسبة 16.3% مقارنة بمعدلات عبورها خلال شهر يناير من العام الماضي. 

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