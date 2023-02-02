الركراكى يزور بعثة الأهلى فى المغرب ويهنئ الفريق على التأهل لربع نهائى المونديال

حرص وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، على زيارة بعثة النادي الأهلي في مقر إقامتها بمدينة طنجة المغربية.

وقدم المدرب المغربي التهنئة عقب فوز الأهلي أمس على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف دون رد في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

واحتفى المدرب المغربي ببعثة الأهلي، وتقديم دعمه لممثل الكرة العربية في ربع نهائي مونديال الأندية أمام فريق سياتل الأمريكي السبت المقبل.

وحقق وليد الركراكي مع منتخب المغرب لتحقيق أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية والأفريقية ببطولات كأس العالم، حينما قاد أسود الأطلسي للحصول على المركز الرابع في مونديال 2022 الذي أُقيم مؤخراً بقطر.

والتقى مدرب منتخب المغرب خلال زيارته لبعثة الأهلي، بالمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي والمنسق العام للبعثة.

من جانبه، أبدى المهندس خالد مرتجي تقديره وامتنانه لزيارة الركراكي، موضحاً أنها تؤكد قوة العلاقات بين مصر والمغرب وتقدير الجمهور والمسئولين في الكرة المغربية للنادي الأهلي.



وأوضح مرتجي لمدرب منتخب المغرب أن الأهلي يشعر وكأنه في بلده الثاني منذ سفره للمغرب للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، مؤكداً أن الجماهير المغربية تؤازر الأهلي بشكل رائع لدرجة أن الفريق يلعب وكأنه في القاهرة، كما أن مسئولي الكرة المغربية يحرصون على تقديم كل الدعم والمساندة لبعثة الأهلي وهو ما ظهر بوضوح في زيارة فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لبعثة الأهلي أمس وحرصه على تذليل كافة العقبات أمام المارد الأحمر.