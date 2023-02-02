90 عاما من صراع الدم والدين.. قراءة في موسوعة تنظيمات العنف الديني في مصر للدكتور رفعت سيد أحمد

صدر للدكتور رفعت سيد أحمد عن دار العروبة للدراسات ببيروت موسوعة «تنظيمات العنف الديني في مصر 1928-2018: التحقيقات السرية مع الإخوان والجماعات المسلحة»، في 4 فبراير/ شباط 2022.

الموسوعة قسمت إلى 6 مجلدات رئيسية تغطي الفترة الرسمية موضوع الدراسة وتقدم أبرز القضايا والتحقيقات والأحكام الصادرة فيها، وأبرز الجماعات المسلحة والسياسية المتورطة فى تلك القضايا من الإخوان المسلمين مروراً بالتكفير والهجرة وبالجماعة الإسلامية فالجهاد الإسلامى وصولاً لداعش وأخواتها.

قسمت الموسوعة إلى فترات زمنية خمس هى [ فترة ما قبل ثورة 1952 – فترة حكم عبدالناصر (1952-1970) – فترة حكم أنور السادات (1970-1981) – فترة حكم حسنى مبارك (1981-2011) = فترة ما بعد ثورة يناير مع التركيز على فترة حكم الرئيس السيسى (2011-2018)].

يقول المؤلف إنه يعتبر إعداده ونشره لهذه الموسوعة بمثابة واجب وطني وقومي عليه تحاه بلده وأمته والاجيال القادمة من شباب الأمة، وأنه يرجو أن تكون هذه الموسوعة بمثابة لبنة أولى في بنيان المقاومة ضد الدواعش القدامي والجدد في بلادنا الذين شوهوا الاسلام و سرقوا رسالته السامية ومزقوا الوطن، مبعدين إياه عن المواجهة الحقيقية الواجبة ضد أعداء الامة وليس بين أبناء الأمة.

وأضاف أن ما بين أيدينا هو بالأساس حديث عن التنظيمات والجماعات الإرهابية التى ترفع راية الإسلام زيفاً فى تسعين عاماً من تاريخ مصر فمنذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين (1928) وحتى 2018؛ وهو حديث يتجه الى زاوية مهمة لم يتم توثيقها جيداً، وهى زاوية التحقيقات السرية التى أجريت مع تلك التنظيمات قبل النطق بالأحكام، ثم نصوص تلك الأحكام ذاتها.

وتابع: «ولقد ركزت الموسوعة على أبرز القضايا التى اتهمت بها جماعات الإسلام السياسى، وليس كلها، لأنه من ناحية أولى فإن الحصر الكامل لأنشطة وقضايا تلك الجماعات يحتاج إلى مجلدات أكبر، ومن ناحية ثانية، فإن بعض تلك القضايا لم تكن ذات تأثير كبير فى مجرى الحياة السياسية لتلك الجماعات ولمصر، ومن ثم يصبح المهم هنا للقارئ وللتاريخ هو القضايا ذات الثقل والتأثير الأكبر فى تاريخ جماعات الإسلام السياسى والمسلح».

وأعدّ المؤلف مقدمة نظرية شاملة تسبق كل فترة تناول فيها الإطار السياسى والاجتماعى التي تواجدت فيه تلك الجماعة أو التنظيم السرى مع تحليل الأسباب، والأبعاد لعملياتها المسلحة التى ارتكبت آنذاك، ثم إستتبعها بعد ذلك بنشر نص التحقيقات، مع بعض التحقيق الوثائقى والتاريخى لها وللأحداث التى تحتويها بين سطورها وفى سياق اعترافات المتهمين.

في هذا الملخص العام للموسوعة سوف نتناول أبرز ما إحتوته المجلدات الستة بمراحلها الزمنية المختلفة.



أولا:الطريق إلى خطف الإسلام:

بذرة العنف المسلح لجماعة الاخوان قبل ثورة 1952

إن طريق العنف الإسلامى المسلح فى مصر كان ولايزال هو الطريق الفعلى لتشويه الإسلام وخطفه إلى مسارب شاذة، تضر بالدين وبالوطن معاً. لقد بدأ هذا الطريق- وفقا للمؤلف د. رفعت سيدأحمد - مع إنشاء جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، ثم تطور لاحقاً فى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضى حين أنشئوا تنظيمات سرية تحت عنوان أفرع (الرحلات) و(الجوالة) ثم بناء التنظيم الخاص عام 1942، وهو التنظيم الذى ارتكب عشرات الجرائم قبل ثورة يوليو 1952، وبعدها، ومن هذه الجرائم التي فصلها وبالوثائق التاريخية المجلد الاول من الموسوعة :

1- مصرع أحمد ماهر – فبراير سنة 1945.

2- نسف سينما ميامى – مايو سنة 1946 .

3- نسف سينما مترو – مايو سنة 1947.

4- مصرع الإمام يحيى – فبراير سنة 1948.

5- مصرع الخازندار – مارس سنة 1948.

6- نسف حارة اليهود – يونيه سنة 1948.

7- نسف شارع فؤاد – يوليه سنة 1948.

8- نسف عدس وبنزايون – أغسطس سنة 1948.

9- نسف شركة الاعلانات – 12 نوفمبر سنة 1948.

10- حادث السيارة الجيب – 15 نوفمبر سنة 1948.

11- مصرع النقراشى – ديسمبر سنة 1948.

12- محاولة نسف محكمة الاستئناف – يناير سنة 1949.

13- جرائم الأوكار – أبريل سنة 1949.

14- محاولة اغتيال حامد جودة – مايو سنة 1949.******

ثم تناولت الموسوعة بالشرح والتليل العلمي والتاريخي الموثق عقيدة الخروج علي الحاكم كأحد أسس فكر الاخوان تاريخيا وأن الولاء لديهم بالاساس هو للجماعة الاخوان وللمرشد قبل أن تكون للوطن أو لنظام الحكم السياسي الذي أرتضاه الشعب ..ثم تناولت الموسوعة وعبر بحث مطول وموثق بشهادات قيادات الاخوان أنفسهم ..(نشأة التنظيم السرى المسلح للإخوان)

وعن هذا التنظيم يقول المؤلف (إن بدايات الارهاب المسلح الملتحف زيفاً بالدين، بدأت مع إنشاء الاخوان المسلمين للتنظيم السرى عام 1942 والذى أسموه بالنظام الخاص، والذى على يديه ارتكبت عشرات الاعمال الارهابية الداخلية على عكس ما قالت وثائقهم الكاذبة التى ادعوا فيها أن هدفه كان قتال الانجليز واليهود وهو ما لم يحدث أبداً، فماذا عن هذا التنظيم السري الإخواني. وقد حدد محمد خميس حميدة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين تاريخ نشأة هذا النظام بأنه حوالي سنة 1942 أو قبل كده" – وفقاً لأقواله أمام محكمة الشعب عام 1954 - وهو تاريخ يناسب مجري الأحداث التي نحن بصددها يضاف إلى ذلك أن الصاغ محمود لبيب الذى كشفت محاكمات الإخوان عام 1954 أنه صاحب الفكرة فى تكوين هذا النظام كان فى تلك الأثناء مفتشا عاما لفرق الجوالة التى كانت هى الأساس للبنية الأولى لهذا التنظيم.)

ويؤكد المؤلف في موسوعته أن مؤسس الجماعة (حسن البنا)، سعي من خلال التنظيم الخاص، لإنشاء «جيش بديل» عن الجيش المصري، هو «جيش المسلمين»، طبقاً لما أكده البنا، وكذلك محمود الصباغ أحد قيادات هذا الجيش في أربعينات القرن العشرين.

وقد ذكر حسن البنا في إحدى رسائله الموجهة للتنظيم الخاص، وهي رسالة «المنهج» التي رسم فيها مراحل العمل وتكوين الكتائب ونموها، أن العدد المستهدف لهذا الجيش في مرحلته هذه هو اثنا عشر ألفاً، مضيفاً: «ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة»..

* إن جوهر فكرة (النظام الخاص) الإرهابية هى عينها ما طبقته القاعدة وداعش فى الفترة الراهنة من تاريخنا. إنه منبع واحد للارهاب المسلح هكذا تقول الوثائق والتحقيقات التى ارتبطت بقضايا الاغتيالات والارهاب التى ارتكبها التنظيم السرى للاخوان المعروف باسم النظام الخاصوالتي من أبرزها وفقا لموسوعة (تنظيمات العنف الديني في مصر ):

1- اغتيال أحمد ماهر باشا

في أكتوبر ١٩٤٤ فاجأ الملك فاروق الجميع بتكليفه أحمد ماهر باشا بتشكيل الوزارة التي تألفت من السعديين والأحرار الدستوريين والحزب الوطني والكتلة الوفدية، وخرج مكرم عبيد من السجن ليأتي وزيراً تحت رئاسة خصمه القديم، ثم أتت وزارة أحمد ماهر الثانية في ١٥ فبراير عام ١٩٤٥ لتواجه إشكالية إعلان الحرب على المحور للاشتراك في مؤتمر سان فرانسيسكو.

الاغتيال:

يوم السبت ٢٤ فبراير ١٩٤٥، وما إن ألقى أحمد ماهر بيانه أمام مجلس النواب وهمَّ بالانتقال إلى مجلس الشيوخ، في البهو الفرعوني حتى تقدم منه محمود العيسوي حيث أطلق الرصاص عليه فمات على الفور.

و محمود العيسوي كان محاميا شابا يتمرن في مكتب الأستاذ عبد المقصود متولي احد الأعضاء البارزين في الحزب الوطني. وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على اغتيال ماهر بكشفين مهمين أو اعترافين الأول جاء على لسان السيد سابق في جريدة (المسلمون)، بأن اغتيال ماهر نفذه التنظيم الخاص للجماعة وان العيسوي كان منخرطا في التنظيم الخاص بشكل سري حتى وان تصور الجميع انه منخرط بالحزب الوطني وكانت العملية نموذجا لدقة التخطيط وإتقان التنفيذ فضلا عن الكتمان وخطورة شهادة السيد سابق انه كان عضوا فاعلا في التنظيم الخاص، أما الشهادة الثانية فقد جاءت من الشيخ الباقوري الذي كتبت ذكرياته في صحيفة المسلمون أيضًا ثم صدرت بكتاب عن مركز الأهرام للترجمة والنشر وفيها يقطع بان جريمة اغتيال ماهر كانت بتخطيط وتنفيذ الجهاز الخاص للجماعة وأهمية هذه الشهادة من أن الباقوري لم يكن شخصا عاديا في الجماعة، بل كان عضوا بارزا بمكتب الإرشاد ومرشحا قويا لخلافة البنا بعد اغتياله يضاف إلى ذلك إن الباقوري من الذين شملهم الاعتقال بعد الاغتيال فكان مطلعًا على القضية بحكم ما تعرض له وهو سياسي أيضًا ويعرف ويعي ما يقول ويبدو إن الرجل اثر أن يقول كلمته قبل أن يمضي إلى ربه .

2- مقتل السيد فايز أحد قادة الاخوان المنشقين:

قام البنا بتعيين سيد فايز مسؤولاً عن الجهاز الخاص بدلاً من عبد الرحمن السندي، قرر الأخير اغتيال أخيه في الدعوة الذي جاء ليزيحه عن مكانه، فأرسل إليه بعلبة من الحلوى في ذكرى المولد النبوي الشريف، وعندما حاول سيد فايز فتحها انفجرت في وجهه ومعه شقيقه فأردته قتيلاً في الحال، وأسقطت جدار الشقة.

3- اغتيال المستشار أحمد الخازندار:

تم الاغتيال يوم 22 مارس 1948 "في صبيحة هذا اليوم - كما يقول عبدالعزيز كامل أحد قادة الاخوان فى مذكراته - انه يقصد يوم مقتل القاضي الخازندار في الثاني والعشرين من مارس 1948 - بينما كان المستشار أحمد الخازندار في طريقه من منزله في حلوان إلى عمله، عاجله اثنان من شباب الإخوان بإطلاق النار عليه فأردياه قتيلا، وأمكن القبض على الاثنين: محمود زينهم وحسن عبد الحافظ.

4- اغتيال النقراشى باشا:

محمود فهمي النقراشي باشا (26 أبريل 1888 - 28 ديسمبر 1948) هو رئيس وزراء مصري، ومن قادة ثورة 1919 في مصر. ترأس الوزارة مرتين. اغتيل في 28 ديسمبر 1948 على يد الاخوانى عبد المجيد أحمد حسن.

5- قضية السيارة الجيب:

وقعت أحداث القضية فى 15/11/1948 وصدر الحكم فيها فى 1950

6- قضية نسف محكمة الاستئناف

* فى أجواء حرب 1948 وقعت أحداث مهمة من قبل تنظيمات الإرهاب المسلح ومنها قضية السيارة الجيب التابعة للإخوان المسلمين في 15 نوفمبر 1948 ثم حل الجماعة في 8 من ديسمبر ،فكان نتيجة ذلك تنفيذ النظام الخاص للإخوان قتل النقراشي في 28 من ديسمبر .

وتصاعدت حدة التوتر بين الإخوان وحكومة إبراهيم عبد الهادي وقاموا بمحاولات إرهاب جديدة ومنها محاولة نسف محكمة الاستئناف وعن وقائع القضية تقول الأوراق أنه في 13 يناير1949 حاول شفيق إبراهيم أنس 22 سنة إحراق غرفة التحقيق التي يحتفظ فيها بأوراق قضية السيارة الجيب وفيها ملف القضية وكل أحرازها، وكان شفيق يعمل موظفا في أرشيف وزارة الزراعة ،وقام بالإعداد لمهمة إحراق أوراق السيارة الجيب بعض أفراد النظام الخاص للإخوان ، وتولى تنفيذ المهمة كما سبق شفيق إبراهيم أنس ، وقد قدم أفراد النظام .

ذهب شفيق يحمل حقيبة مليئة بالمتفجرات متظاهرا بأنه من وكلاء النيابة في الأقاليم ، وقد جاء ببعض التحقيقات المهمة لعرضها علي النائب العام.

كان وصوله في وقت مبكر قبل موعد حضور المحققين والقضاة والمتقاضين, وسأل عن النائب العام ؛ فقيل له إنه لم يحضر بعد, فقال إنه سيترك الحقيبة حتى يتناول إفطاره ويعود, وترك طربوشه مع الحقيبة وانصرف.

وما كاد يفعل حتى اشتبهت النيابة العامة في أمر الحقيبة ، فقد كانت حوادث الانفجارات تقع من حين لآخر, فحملوا الحقيبة إلى خارج المبنى ووضعوها أمامه في ميدان باب الخلق حيث انفجرت , وانطلقوا في أثر شفيق حتى قبضوا عليه.

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* تلك نماذج من الأعمال الإرهابية للتنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين قبل ثورة 1952 والتي وثقتها (الموسوعة )في المجلد الاول ، وهى أعمال استمرت لاحقاً فى زمن عبدالناصر – السادات – مبارك – السيسى، وفي الأجزاء القادمة من الموسوعة، سنكتشف أن (النبع) الذى استقت منه جماعات العنف المسلح فهمها الشاذ للعمل الإسلامى، وللعمل السياسى، وهو الفهم المسلح، كان نبعه واحد، منذ إنشاء التنظيم الخاص للإخوان (1942) وحتى داعش ولاية سيناء. *****************

ثانيا :دواعش زمن الثورة : عبدالناصر في صدامه الاول مع الارهاب الاخواني 1954 : بعد عقدين ونصف علي تاريخ تأسيس جماعة الاخوان (أسست في 1928) ولانها بالاساس بنيت علي عقيدة العنف ضد المخاف لفكرها وخياراتها السياسية لذا جاء صدامها الاول والاشهر مع ثورة يوليو بزعامة جمال عبدالناصر في مجلدين كاملين من موسوعة (تنظيمات العنف الديني في مصر )التي نعرض لها في هذة السطور ؛قام المؤلف د.رفعت سيدأحمد برصد وتوثيق قصة الصدام الاول (1954) والثاني (1965) بين الاخوان وعبدالناصر وأورد التحقيقات الكاملة التي أجريت مع قادة التنظيم (وأقترب عدد صفحات تلك التحقيقات السرية من الف صفحة ) والتي أظهرت بجلاء جوهر الفكر الاخواني وأنه بالاساس فكرا تكفيريا وفكرا إقصائيا لايقبل شريكا في العمل السياسي ولا يؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة بل فقط بالحكم المطلق المستند الي نظرية الحق الالهي وبأنهم وحدهم _الاخوان _ هم المخولون من الله بحكم البشر بالقوة والاكراه والغريب أنهم في كل مراحل تاريخهم منذ 1928 وحتي ثورة 30 يونيو 2013 ظلوا علي ذات الثوابت السياسية والفكرية التكفيرية والشاذة !!. إن قصة الصدام الاول (1954) والتي مهد لها المؤلف برصد تاريخ علاقة الضباط الاحرار بالاخوان قبل الثورة ثم المنح السخية التي أعطتها الثورة للاخوان وإستثنتهم بها عن باقي الاحزاب والقوي السياسية ..ومع ذلك- ظل الفيرس والجينات الاخوانية التكفيرية والاقصائية كما هي لم تتغير - طمعوا وطمحوا بدون حق في الهيمنة والسيطرة علي ثوار يوليو ..فوقع الصدام والذي مر بجولتين – وفقا للموسوعة – نختصرهما في الاتي : * الجولة الاولي للصدام: يناير 1954 : سبق قرار مجلس قيادة الثورة بحل جماعة الإخوان المسلمين فى 14 يناير 1954 مقدمات عدة مثل الهجوم الضارى الذى قام به الإخوان على هيئة التحرير وتنظيمها الشبابى يوم 12 يناير 1954 ، وقد بلغت ضراوة القتال بينهما أمام حرم الجامعة إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصى وحرق السيارات فى الجامعة فى ذلك اليوم وهو اليوم الذى خصص للاحتفال بذكرى شهداء معركة القناة ، وكان لوجود الإيرانى نواب صفوى زعيم منظمة فدائيان إسلام محمولاً على أكتاف الإخوان تأثيره المباشر على احتداد المواجهة بين الطرفين .

بعد هذه المواجهة بيوم واحد ، ونتيجة لحالة الاضطراب والتخبط التى ميَّزت العلاقة بين الإخوان والثورة يومئذ ،-وفقا للموسوعة- أعلن مجلس قيادة الثورة قراره الخاص بحل جمعية الإخوان المسلمين واتخذ القرار بالإجماع ، فيما عدا محمد نجيب الذى اعترض من حيث المبدأ وليس لأنه يشايع الإخوان لكن عدم موافقة نجيب لم تؤثر فى صدور قرار الحل فقد كان هو الصوت الوحيد المعارض ، ورغم أنه لم يكن على صلة بهم ، ولكن هذا الموقف أوجد فى صدور زملائه الخشية أن يكون هناك تدبير ما بين محمد نجيب والإخوان ، ويلخص بيان مجلس قيادة الثورة الاتهامات الموجهة للإخوان المبررة للحل فى الآتى :

- التقاعس فى تأييد المرشد العام للحركة إلا بعد خروج الملك .

- عدم تأييد قانون الاصلاح الزراعى والمطالبة برفع الحد الأقصى للملكية فى حالة التطبيق إلى 500 فدان .

- محاولة فرض وصاية على الحركة بعد حل الأحزاب السياسية .

- اتخاذ موقف المعارضة من هيئة التحرير .

- بدء التسرب إلى ضباط الجيش وضباط البوليس وتشكيل وحدات تحت إشراف المرشد مباشرة

- تشكيل جهاز سرى جديد بعد حل الجهاز السرى الذى كان يشرف عليه عبد الرحمن السندى منذ أيام حسن البنا .

- حدوث اتصال عن طريق الدكتور / محمد سالم بين المستشار الشرقى للسفارة البريطانية فى مايو 1953 ومنير الدلة وصالح أبو رقيق ثم حسن الهضيبى بعد ذلك .

- زيارة حسن العشماوى يوم الأحد 10 يناير 1954 ، أى قبل قرار الحل بأيام للوزير البريطانى المفوض ثم عودته فى نفس اليوم لزيارة أخرى امتدت سبع ساعات.

ولقد صاحب إصدار هذا البيان ، اعتقال حسن الهضيبى و450 عضواً بالجماعة فى القاهرة والأقاليم وفى اليوم التالى ولعدة أيام شنت الحكومة حملة صحفية ضد الهضيبى والمجموعة المحيطة به وليس ضد الإخوان كجماعة ، وتركزت الحملة على مجموع الانتقادات التى ظهرت داخل التنظيم ضد الهضيبى وبوجه خاص فشله فى الاقتداء بشخصية البنا ، وإساءته وإهماله لجوهر الرسالة ، ولم يكن هناك ما يتصل بتهمة قلب نظام الحكم ، سوى اكتشاف مخبأ للأسلحة فى عزبة يملكها أحد أعضاء الجماعة وقد انتشرت على نطاق واسع إشاعة تقول بأن تلك الأسلحة هى بعينها الأسلحة التى سبق أن خبأها أعضاء المجموعة العسكرية قبل الثورة بأنفسهم هناك .

غير أن تنظيم الاخوان استمر رغم هذه الضربات ، ورغم حله على المستوى الرسمى واصل عمله بشكل غير رسمى تحت القيادة غير الرسمية لعبد القادر عودة حيث التقى الأعضاء الذين لم يتعرضوا للاعتقال فى جلسات صغيرة عقدت كل منها فى بيت واحد منهم ، كذلك سارعوا بتنظيم شبكة لجمع وتقديم الاعانات لعائلات الأعضاء المعتقلين ، ورغم أن الحكومة ألقت القبض بالفعل على بعض الأعضاء ، وهم يقومون بتقديم الاعانات إلا أنها لم تكن راغبة فى عرقلة هذه العملية ربما أملا في أن يغير الاخوان من منهجهم التأمري ولكنهم إستمروا في مؤامراتهم وبحثهم عن الدم والموت * الجولة الثانية للصدام (أكتوبر 1954) :استمرت الحملات المتبادلة بين الجماعة وبين الثورة طيلة شهرى أغسطس وسبتمبر عام 1954 ، ويأتى شهر أكتوبر ليشهد انفجار الصدام بين الإخوان المسلمين والثورة ، فمنذ الأيام الأولى للشهر قررت المجموعة التى سميت بقيادة الجهاز السرى،القيام باغتيال عبد الناصر والذى كانت سيطرته الفعلية على البلاد قد وضحت وتحددت ، وقد اختارت القيادة محمود عبد اللطيف وهو سمكرى من ضاحية امبابة ، لانجاز هذا العمل ، وكان هنداوى دوير المحامى وقائد قطاع امبابة هو الذى أبلغه بهذا القرار وترك له ثلاثة أيام مهلة لاتخاذ قراره، وفى 19 أكتوبر وهو اليوم الذى وقع فيه عبد الناصر معاهدة الجلاء مع البريطانيين،قرر محمود عبد اللطيف قبول مهمة اغتياله بسبب ما ارتكبه من خيانة- وفقا لفهمه السياسي القاصر الذي لقنته له قيادات الاخوان -بتوقيعه للمعاهدة التى أهدرت حقوق الأمة!! وقد خطط لتنفيذ المهمة فى نفس اليوم،إلا أن الظروف لم تكن مواتية وسط هذا الحشد المتجمع والمختار بعناية لتنفيذ الخطة بنجاح لذا تم تأجيلها إلى وقت آخر أكثر ملاءمة .

وفى الرابع والعشرين من أكتوبر زار كمال خليفة وهو واحد من أبرز أعضاء مكتب الإرشاد جمال سالم نائب رئيس مجلس الوزراء وأطال فى تهنئته بالمعاهدة (كشكل من أشكال النفاق والتمويه التي يتقنها الاخوان عبرتاريخهم الاسود الطويل !)، وفى ذلك المساء وبينما كان عبد الناصر يلقى خطابه أمام حشد كبير من المواطنين بالاسكندرية انطلقت عدة رصاصات وللحظة قصيرة توقف عبد الناصر عن الكلام بينما الرصاصات تدوى ، وكان محمود عبد اللطيف يجلس فى الصفوف الأمامية على بعد 15 متراً من منصة الخطباء والضيوف ، وأصيب ميرغنى حمزة وزير خارجية السودان والمحامى أحمد بدر الذى كان يقف بجانب جمال عبد الناصر – الذى لم تصبه الرصاصات – والذى أصر على متابعة خطبته بعدما حدث فى السرادق من هرج مردداً قوله" أيها الرجال فليبق كل فى مكانه..حياتى لكم ،وهى فداء لمصر ، أتكلم إليكم بعون الله بعد أن حاول المغرضون أن يعتدوا علىّ،إن حياة جمال عبد الناصر ملك لكم عشت لكم وسأعيش حتى أموت عاملاً من أجلكم وفى سبيلكم" وكان حادث الاعتداء نقطة تحول هامة فى مشاعر الشعب الذى كان يرفض إرهاب الإخوان المسلمين قبل 23 يوليو 1952 ونقطة تحول أخرى لصالح شعبية عبد الناصر الذى قام بجولة يوم 27 أكتوبر فى رحلة عودة من الاسكندرية إلى القاهرة،ولقد قوبل بمظاهرات شعبية تلقائية عارمة تأييد له

وفى ليلة الحادث صدرت الأوامر باعتقال الإخوان المسلمين وبدأت أكبر حملة شهدتها مصر حتى وصل الأمر إلى حد إعطاء المعتقلين بطاقات يسجلون فيها أسماءهم وعناوينهم لتدون فى كشوف سليمة ، وشكل مجلس قيادة الثورة فى أول نوفمبر 1954 محكمة خاصة باسم (محكمة الشعب) برئاسة جمال سالم وعضوية أنور السادات وحسين الشافعى ، فكانت بهذا رابع نوع من المحاكم تشكله الثورة بعد المجالس العسكرية ، ومحكمة الغدر ، ومحكمة الثورة، وقد شكلت ثلاث دوائر فرعية من محكمة الشعب ، الأولى برئاسة اللواء صلاح حتاته، والثانية برئاسة قائد الجناح عبد الرحمن عنان والثالثة برئاسة القائمقام حسين محفوظ ندا ، ولقد قدم الشهود الأدلة القاطعة علي مؤامرة 1954 ومحاولة إغتيال عبدالناصر في المنشية بالاسكندرية وكشفت وضع كل شاهد داخل الجماعة ، وبالتالى عكست المستويات والمنطلقات المتعددة التى نظر منها للمسائل موضع التحقيق ، كما أن السهولة الملحوظة التى انهار بها الولاء لتلك الجماعة الارهابية ، ووجه بها الأعضاء أصبع الاتهام كل منهم نحو الآخر ، أظهرت إلى أى مدى اهتزت مشاعر الثقة المتبادلة ،(ولقد أوردت الموسوعة نص الاعترافات كاملة وموثقة ) ونفس الشىء حدث أيضاً فى التحقيقات التمهيدية والتى ظهرت من خلال معظم الاعترافات.وفى الرابع من ديسمبر نطق الحكم الأول فى محكمة الشعب تلاه الأحكام الأخرى ، فلقد بلغ عدد الذين حكمت عليهم محاكم الشعب 867 ، وعدد الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية من المتهمين الذين ينتمون إلى الجيش وعددهم 254 ، وصدر الحكم بإعدام محمود عبداللطيف ويوسف طلعت ، وهنداوى دوير وإبراهيم الطيب وعبد القادر عودة ومحمد فرغلى ونفذ الحكم فعلاً ، كما صدر حكم بإعدام حسن الهضيبى ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ، ثم حكم على سبعة آخرين بالأشغال الشاقة المؤبدة...تلك كانت حصيلة ودلالات الصدام الاول بين عبدالناص و دواعش زمن الثورة (الاخوان ) ثم أستقرت الاوضاع لاكثر من عقد من الزمان الي أن جاء الصدام الثاني عام 1965 بين ثورة عبدالناصر والاخوان بقيادة تنظيم سيد قطب الذي لم يكفر عبدالناصر ونظامه فقط ..بل كفر المجتمع والدولة كلها في تطور نوعي جديد أتسمت به جماعة الاخوان وتنظيماتها السرية المسلحة ..فماذا عنه ؟ الصدام الثاني بين ثورة عبدالناصر وتكفيري الاخوان :تنظيم سيد قطب 1965:

فى النصف الثانى من عام 1965 كانت الخطة الخمسية الأولى قد أوشكت على الانتهاء ، وزادت معدلات التنمية خلالها ولأول مرة فى مصر عن زيادة السكان وتدل الاحصاءات الرسمية على أنه بين سنة 1954/1955 و1964/1965 زاد الانتاج المحلى من بليون جنيه إلى 1.9 بليون ومخصصات الاستثمار السنوية من 170 مليون جنيه إلى 364 مليون جنيه ، وفى نفس الفترة زاد مجموع الاستهلاك الخاص من 753 مليوناً إلى 1330 مليون جنيه ، والاستهلاك العام من 140 مليوناً إلى 430 مليون جنيه ، أى بنسبة 1.7% سنوياً للاستهلاك الخاص و8.8% سنوياً للاستهلاك العام لكل سنة ، وأدى هذا التوسع الكبير إلى زيادة العمالة من 6 ملايين فى عام 1959 / 1960 إلى 7.3 مليون فى عام 1964/1965 بزيادة 22% أى بزيادة قدرها مليون و300 ألف عامل عن الرقم المستهدف فى الخطة .

وكان أحد أهداف الخطة الأولى مضاعفة انتاج قطاع الصناعة والتعدين والكهرباء ليرفع نصيبه فى الناتج المحلى الاجمالى إلى 30% وتحققت فعلاً زيادة الانتاج بنسبة 9% سنوياً ، أى ضعف ما تحقق فى الفترة (1945 – 1952) لتصبح نسبته إلى الناتج المحلى 23% أى ودون الزيادة المخططة ، واستهدفت الخطة أيضاً زيادة الانتاج الزراعى 26% إلا أن المحقق فعلاً لم يتجاوز 18% وزاد انتاج الطعام خلال فترة الخطة الأولى بنسبة تفوق زيادة السكان .

وعلى المستوى السياسى كان دستور 1964 قد صدر وأجريت الانتخابات لمجلس الأمة وكان أول مجلس أمة بعد الميثاق ، نصفه من العمال والفلاحين وعقد أول اجتماعاته يوم 25 مارس 1964،وفى هذا الاجتماع قام عبد الناصر بتوصيف المرحلة سياسياً وأسماها بمرحلة التحول العظيم، فقام بوضع مبادىء الثورة الستة أمام أعضاء المجلس وقدم عنها تقريراً شاملاً،ماذا نفذ منها وماذا تأخر تنفيذه،ولماذا ؟ ثم قام عبد الناصر بتحديد ثلاثة أعداء للثورة هم الاستعمار وإسرائيل والصهيونية العالمية والرجعية العربية ، ثم حدد أهدافاً ثلاثة للمرحلة الجديدة هى:التنمية المتواصلة لمضاعفة الدخل،وتأكيد القيم الثورية وتحقيق الوحدة العربية.

واستكمالاً لتوصيف هذه المرحلة حدد عبد الناصر المشاكل التى تواجه مصر وتحتاج إلى مواجهة وهى : مشكلة الزراعة ، وتطور الصناعة الثقيلة ، ومشكلة ثلاثة ملايين من العمال الزراعيين ، ومشكلة الادارة الحكومية ومشكلة ضبط الأسعار ، ومشكلة تنظيم الأسرة ، ثم التعود على النقد والنقد الذاتى الشجاع.

عام 1965 ، إذن ، كما أسماه عبد الناصر بحق كل عام التحول نحو البناء الشامل فى الداخل، وكان الوطن العربى يغلى بالانقسامات والثورات التى كان على قمتها ثورة اليمن وثورة الجزائر ، وشهد مواجهة استعمارية جديدة مع قوى التحرر الوطنى فى العالم الثالث يومئذ ، حيث أمكن تنحية السيدة باندرانيكة وحزبها عن الحكم فى سيلان وانشغلت الهند عن جهود التنمية فى حرب شاملة مع باكستان ، وبدأت الغارات على فيتنام الشمالية فى أغسطس عام 1964 ثم الغزو الأمريكى / البلجيكى للكونغو فى أكتوبر 1964 ، وكانت حركة التحرر الافريقية يومئذ تواجه استكمال تصفية الاستعمار وواجهت تنزانيا مؤامرة لقلب نظام الحكم كرد فعل لموقف نيريرى من ثورة الكونغو واستطاعت أن تتغلب عليها بل وتتخذ قرارات تأميم واسعة .

وفى وثائق الرئيس الأمريكى ايزنهاور ما يؤكد الموقف المعادى لعبد الناصر حيث كان يرى أنهم قد وصلوا إلى قناعة مفادها أن مصر تحت حكم عبد الناصر لن تقوم بأى بادرة على الإطلاق للتقارب مع إسرائيل أو الغرب عموماً ، فى هذا السياق حدث الصدام الثانى بين النظام السياسى والإخوان ويرى أحمد حمروش كيف أنه قام بعض أعضاء طليعة الاشتراكيين بكشف تنظيم سيد قطب فقام عبد الناصر بإبلاغ هذه المعلومات إلى وزارة الداخلية ، ولكن وزارة الداخلية وبعض الجهات الحكومية أخفقت فى كشف هذا التنظيم ، وأن عبد الناصر إزاء إصرار أعضاء تنظيم طليعة الاشتراكيين على وجود تنظيم لم يجد بداً من الاستعانة بالمباحث الجنائية والعسكرية التى أمكنها أن تضع يدها على تنظيمات وخلايا عديدة ****

ومن واقع وثائق هذه الفترة (والتي أوردتها الموسوعة بتفصيل وتوثيق دقيق ) لاحظ –مؤلفها -مدى الاتفاق العام بين وجهتى نظر الإخوان المسلمين والنظام السياسى حول الإقرار بوجود تنظيم سرى يهدف إلى إعادة الإخوان المسلمين إلى الوجود ولا يعترف بقرار حلهم عام 1954 ، والإخوان يرتكنون فى القضية الأولى – وجود التنظيم – على أحقيتهم وإلى عدم شرعية الولاء لعبد الناصر ، وسيد قطب في مجمل أقواله التي أوردتها الموسوعة يؤكد ذلك تتمثل وشقيقته حميدة ،في التحقيقات معها تؤكد ذلك و عندما سئل عن هوية الأشخاص الذين زاروه بعد خروجه من السجن قال : " أعضاء القيادة تحدثوا معى حديثاً طويلاً وذكروا لى أنهم ليسوا وحدهم وإنما وراءهم مجموعات أخرى من الشباب وذكروا لى تاريخ هذه المجموعات ، وقالوا إنهم فى سنة 1959 حتى عام 1963 كونوا مجموعات وبعد عدة لقاءات قالوا إن لهم تنظيماً سرياً يرجع إلى عدة سنوات سابقة وأن هذا التنظيم قائم على أساس أنه فدائى ينتقم لما جرى للجماعة عام 1954 ، ولكن أنا قلت لهم إن هذا الهدف صغير لا قيمة له ونتائجه أخطر من فوائده ".

وعندما سئل عن الهدف من إنشاء مثل هذا التنظيم أجاب : إنشاء جيل من الشباب المسلم الواعى الفاهم ليكون نواة مجتمع مسلم فى نهاية الطريق "، وأجاب سيد قطب عن الأسلحة ، وعن رئاسته للتنظيم عام 1965 بعد خروجه من السجن وعن نائبه يوسف هواش وأهداف التنظيم وعمليات النسف والاغتيال فأقر جميع الاتهامات الموجهة إليه " وهى الاتهامات الأساسية التى تؤكد وجود تنظيم مسلح جديد للإخوان ، تعداده يزيد على 300 عضو ، له تمويل خارجى ، من بعض دول الخليج وقتها ، وله منهاجه وأفكاره الدينية المتناقضة مع توجهات النظام السياسى الناصرى يومئذ وأن القول بأن صدام 1965 كان تمثيلية – كما يقول بذلك مجمل أدب الإخوان المسلمين بعد عام 1965 قول خاطىء وعار من الصحة لا تؤيده الوثائق والأسانيد التاريخية الخاصة بتلك الفترة ، ويؤكدها أكثر شهادات محمد يوسف هواش وعلى عشماوى ، وعبدالفتاح إسماعيل ، وغيرهم من قادة التنظيم ، وتؤكد الموسوعة أن رواية النظام السياسى تختلف فى التفاصيل عما يقوله الإخوان ، فبالنسبة لموضوع وجود التنظيم ونشاطه يفسر عبد الناصر وجوده ومن ثم اكتشافه بقوله إنه : " بعد أن رفضنا الأحكام العرفية منذ سنة وصفينا المعتقلات وأصدرنا قانوناً لكى يعودوا إلى أعمالهم ضبطت مؤامرة وسلاح وأموال وصلت إليهم من سعيد رمضان من الخارج وهذا دليل أن الاستعمار والرجعية بيشتغلوا فى الداخل.

ويرى البعض أن لكلام عبد الناصر هذا والمتعلق بضبط مؤامرة جديدة للإخوان ، ومن موسكو له دلالة مباشرة تتعلق بإرضاء السياسة السوفيتية من خلال اختلاق مؤامرة ، ويمثل هذا الرأى فى الغالب الإخوان المسلمون أو المتعاطفون معهم ، وأياً كان الأمر فعبد الناصر يحسم القضية هذه المرة من القاهرة –وفقا للموسوعة-حيث يروى البعض أنه عندما طبع كتاب " معالم فى الطريق " لأول مرة كان هناك اعتراض على طبعه بل إنه منع وعندما قرأ عبد الناصر مسودته اتصل بالمسئولين مؤكداً أنه لا مانع من طبعه ، وطبع الكتاب ، وبعد شهر كانت هناك معلومات أمام عبد الناصر بأن الكتاب يعاد طبعه فهل يسمح بإعادة الطبع فوافق على ذلك ، وتكرر الأمر بعد ذلك ثلاث مرات خلال ستة شهور وفى المرة الرابعة عندما سئل الرئيس عبد الناصر هل يعاد طبعه قال نعم يعاد طبعه ولكنى أعتقد أن هناك تنظيماً.

وبعد مرور عامين على أحداث الصدام يبرره عبد الناصر ، مؤكداً على فرضية وجود تنظيم حيث يقول : " احنا اعتقلنا عدداً من الإخوان المسلمين بعد العمليات التى كانت موجودة من سنتين طبعاً ماكانش مفروض إن احنا هانعتقل هؤلاء الناس إلى الأبد ولكن كان المفروض إن احنا سننظر فى هذه الاعتقالات ، وكانت فيه بعض تقارير موجودة بالإفراج قبل العدوان ، وقبل النكسة ، ولكن طبعاً الظروف اللى اتحطينا فيها خلتنا نوقف أى إفراج ، ماكنش ممكن إن احنا نفرج ولكن أنا أشعر النهاردة إن وضعنا الداخلى يمكننا إن احنا نفرج وعلى هذا تصدق على الإفراج عن عدد كبير من المعتقلين ، ومش حايفضل من المعتقلين إلا أعضاء الجهاز السرى والتنظيمات السرية المسلحة ".

وعلى ذات المعنى ، معنى وجود تنظيم سرى للإخوان تتفق آراء المسئولين حول ذلك ، ويهمنا بالأخص شمس بدران ، الذى كان مسئولاً إبان وقائع الصدام الثانى على السجن الحربى ، وتتلخص رواية شمس بدران(والتي أوردتها موسوعة تنظيمات العنف الديني في مصر ) فى أن قضية الصدام مع الإخوان فى أغسطس 1965 ، لم تبدأ فى هذا العام بل سبقتها قضيتان مرتبطتان بها تماماً وهما قضية عبد القادر عيد عام 1963 ثم قضية حسين توفيق عام 1965 ، وملخص القضيتين وفقاً للرواية السابقة أنها كانت تتعلق بتنظيم شكله عبدالقادر عيد فى الجيش وضباط الصاعقة الذين كانوا تحت سيطرته المباشرة ويتولون فى ذات الوقت قيادة بعض الوحدات فى المشاة والمدفعية ، وبعد أن أتم عبد القادر عيد إعداد تنظيمه العسكرى بدأ يتصل بالإخوان لضمان التأييد المدنى عند وقوع الانقلاب ، فاتصل بعبدالعزيز كامل عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان ، ويؤكد شمس بدران أن التحقيق بشأن هذه القضية قد تم فى مبنى المخابرات العامة وأنه قد اشترك فيه.

أما القضية الثانية التى سبقت أحداث الصدام فيلخصها شمس بدران بقوله إن المباحث العسكرية قد وصلها أن عبد القادر عامر أحد أعضاء جماعة حسين توفيق قد طلب من أحد السائقين فى مديرية التحرير شراء صندوقين من القنابل اليدوية ، وكان لابد من الاهتمام بالأمر ، وخاصة أن هذه الجماعة معروف عنها اللجوء إلى أسلوب الاغتيال منذ أمين عثمان، ويروى شمس بدران أنهم كانوا فى سباق مع الزمن " إما أن نسبقهم ونعتقلهم أو يسبقونا وينسفوا القاهرة ولا يمكن أن تكون هذه مجرد فبركة أو تلفيق ، فالأسلحة التى ضبطناها ، والرسوم الكروكية التى رسمها مهندسوهم موضحين فيها أماكن النسف تؤكد ذلك.

ويخلص شمس بدران من رواية القضيتين السابقتين إلى وجود تنظيم جديد للإخوان على صلة مسبقة بقيادات هاتين القضيتين ، ويؤكد أنه قد اعتقل خمسمائة شخص وأفرج عن مائة وخمسين متهماً " ولو كنت ألفق الاتهامات لكان لدىّ الفرصة لإدخال الوفد فى القضية عندما أقحمت زينب الغزالى اسم فؤاد سراج الدين " إذن ومن واقع الرواية الرسمية لعبد الناصر ولشمس بدران ، يتضح أن هناك تنظيماً سرياً مسلحاً للإخوان ، وهناك تمويل له من الخارج، وتحديداً من الإخوان المسلمين فى الخليج ، وفى سوريا – سعيد رمضان – وتؤكد شهادة شمس بدران أنه لو لم يسبق التنظيم لكان قد نسف القاهرة ، ويقول مؤلف الموسوعة –د.رفعت سيدأحمد_ قد يعود عدم احتلال الصدام الثانى بين عبد الناصر والإخوان المكانة الكبيرة فى اهتمام عبد الناصر إلى السرعة الملحوظة فى إلقاء القبض على أعضاء التنظيم ، وإلى الضعف الملحوظ فى بنائه الداخلى ، على العكس من أحداث الصدام الأول التى أرهقت النظام السياسى وكادت تودى بعبد الناصر ذاته ، ولكن على الجانب الآخر كان تأثير هذه الضربة على الإخوان المسلمين وسياستهم تجاه النظام الناصرى قاسياً

وكانت محصلة الصدام الثانى مع الإخوان هى الحكم بإعدام سبعة ، أعدم منهم ثلاثة هم سيد قطب وعبد الفتاح إسماعيل ومحمد يوسف هواش وخفف الحكم عن الأربعة الآخرين لصغر سنهم ، وحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة على 25 عضواً ، وبالأشغال الشاقة من 10 إلى 15 سنة على 11 عضواً ، وعلى حسن الهضيبى بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وأصدرت دوائر المحاكم أحكاماً أخرى على 83 متهماً وكان من بينهم اثنان حكم عليهما بالأشغال الشاقة المؤبدة هما إسماعيل الفيومى ومحمد عواد اللذان قيل إنهما هربا من السجن الحربى ، وصدرت أحكام بالسجن على 112 وبرأت الدائرة ثلاثة ، وكان هناك معتقلون من الذين كانت لهم صلة بالجماعة ولم تثبت إدانتهم وتم الإفراج عنهم فيما بعد .

الرأى الرسمى للأزهر فى منهج التنظيم ، الرد على كتاب معالم فى الطريق : لاستكمال الصورة العامة لأحداث الصدام الثانى ، تجدر الإشارة إلى وثيقة تاريخية هامة(أوردتها الموسوعة) و أعدها الشيخ/محمد عبد اللطيف السبكى ، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر بناء على طلب شيخ الأزهر وقتئذٍ حسن مأمون وقدم تقريراً إليه يرد فيه على كتاب سيد قطب بعنوان : معالم فى الطريق " الذى اعتبر يومها المنهج العام لفكر التنظيم الجديد ويؤكد التقرير على عدة أمور منها :

أ – إن الأسلوب الذى صيغ به الكتاب أسلوب استفزازى يهيج مشاعر القارىء الدينية خاصة إذا كان من الشباب أو البسطاء ومؤلفه ينكر أول ما ينكر وجود أمة إسلامية منذ قرون طويلة ومعنى هذا أن عهود الإسلام الزاهرة ، وأئمته وأعلام العلم فى الدين ، فى التفسير والحديث والفقه ، وعموم الاجتهاد ، جميعاً كانوا فى جاهلية وليسوا من الإسلام فى شىء حتى يجىء إلى الدنيا سيد قطب .

ب – أن المؤلف يدعو دعوة مكشوفة إلى قيام طليعة من الناس ببعث جديد فى الرقعة الإسلامية وأنه تكفل بوضع معالمها حين يقول " لابد لهذه الطليعة التى تعتزم هذه العزمة من معالم فى الطريق ، لهذه الطليعة كتبت معالم فى الطريق " .

ج – أن المؤلف يؤكد على مقولة " الحاكمية لله " وهذه كلمة قالها الخوارج قديماً وهى وسيلتهم إلى ما كان منهم فى عهد الإمام على ، من تشقيق الجماعة الإسلامية وتفريق الصفوف ، وهى الكلمة التى قال عنها الإمام على " إنها كلمة حق أريد بها باطل " فالمؤلف يدعو مرة إلى بعث جديد فى الرقعة الإسلامية ثم يتوسع فيجعلها دعوة فى الدنيا كلها ، وهى دعوة على يد الطليعة التى ينشدها والتى وضع كتابه هذا ليرشد بمعالمه هذه الطليعة ، وليس أغرب من هذه الخيالية وهى نزعة تخريبية يسميها طريق الإسلام ، والإسلام كما هو اسمه يأبى الفتنة ولو فى أبسط صورة ، وما معنى الحاكمية لله ؟ هل يسير الدين على قدمين بين الناس ليمتنع الناس جميعاً عن ولاية الحكم ؟ أو يكون المثل لله فى الحكم هو شخصية هذا المؤلف ، إن القرآن نفسه يعترف بالحكام المسلمين ويفرض لهم حق الطاعة علينا كما يفرض عليهم العدل فينا ويوجه الرعية دائماً إلى التعاون معهم .

د – والمؤلف عندما يطالب أن يقوم المجتمع المسلم أولاً ، ثم توضع النظم والشرائع ، ينكر وجود مجتمع إسلامى وينكر وجود نظام إسلامى ، ويدعو إلى الانتظار فى التشريع حتى يوجد المجتمع المحتاج إليه ، ويبدو أن المؤلف شطح شطحة جديدة ، فزعم لنفسه الهيمنة العليا الإلهية فى تنظيم الحياة الدنيا حيث يقترح أولاً هدم النظم القائمة دون استثناء وطرد الحكام وإيجاد مجتمع جديد ثم التشريع من جديد لهذا المجتمع .

هـ - وبعد التفصيل والرد على الجوانب الأخرى فى كتاب سيد قطب يخلص التقرير إلى عدة نتائج هامة : فالمؤلف – سيد قطب – إنسان مسرف فى التشاؤم وينظر إلى الدنيا بمنظار أسود ، وأنه استباح باسم الدين أن يستفز البسطاء إلى ما يأباه الدين من مطاردة الحكام ، مهما يكن فى ذلك من إراقة الدماء والفتك بالأبرياء وتخريب العمران وترويع المجتمع ، وتصدع الأمن وإلهاب الفتن فى صورة سيئة ولا يعلم مداها غير الله وذلك هو معنى الثورة الحركية التى رددها فى كلامه ، ويرى التقرير أيضاً أنه إذا ربطنا بين دعوة سيد قطب وبين الأحداث المعاصرة ، ونظرنا إلى ذلك الاتجاه فى ضوء الثورة المصرية ، وما ظفرت به من نجاح باهر فى كل مجال من مجالات الحياة وضح لنا أن الدعوة الإخوانية ، دعوة مدسوسة على ثورتنا باسم الغيرة على الدين ، وأن الذين تزعموا هذه الدعوة أو استجابوا لها إنما أرادوا بها النكاية للوطن والرجوع به إلى الخلف ، وتلك هى الفتنة الكبرى.

هذا عن الرد الرسمى للنظام السياسى الناصرى على المنهج الفكرى للإخوان المسلمين جاء من الأزهر وهو رد يصلح – وفقا لمؤلف الموسوعة – للرد علي دواعش زماننا الجدد من إرهابي الاخوان والقاعدة وداعش ومن لف لفهم لانهم لازالوا يستخدمون هذا المنهج الشاذ والمناقض لروح وحقيقة الاسلام المحمدي الاصيل . *************

ثالثا : تنظيمات العنف الديني المسلح في عصر السادات :

في مجلدين آخرين يورد مؤلف موسوعة (تنظيمات العنف الديني في مصر )حقائق ووثائق السبعينات والتي أمتلآت بعشرات التنظيمات التي تدعي نسبا بالاسلام والاسلام منها براء ومن أبرزها (تنظيم الفنية العسكرية بقيادة صالح سرية – تنظيم التكفير والهجرة بقيادة شكري أحمد مصطفي –تنظيم الجهاد الاسلامي والجماعة الاسلامية بقيادة عبود الزمر وكرم زهدي وناجح إبراهيم ثم قتلة السادات (محمد عبدالسلام فرج- خالد الاسلامبولي – عبدالحميد عبد السلام – حسين عباس –عطا طايل )ثم المظلة السياسية والتنظيمية الاوسع وهي (جماعة الاخوان المسلمين ) والتي ظلت طوال تاريخها تمثل الغطاء الديني والمالي والسياسي لتلك الجماعات المسلحة ...لقد كانت فترة السبعينات في زمن السادات من أخصب الفترات واشدها إثارة في مجال العنف الديني المسلح ولقد أوردت الموسوعة ذلك تفصيلا وسوف ننتقي منها بعض الاشارات والادلة المهمة جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) ومكونات رؤيتها السياسية : كان لهذه الجماعة التى عرفت إعلامياً بجماعة التكفير والهجرة دوا هاما فى إبراز حركات العنف الديني التكفيري على ساحة العمل السياسى المصرى ، فلقد قدمت نفسها كطرح جذرى لكافة أشكال العمل الإسلامى التى كانت سائدة وقتئذٍ تحت مظلة الإخوان تعود نشأة جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) إلى عام 1969،-وفقا للموسوعة - حين كان اللواء حسن طلعت مدير مباحث أمن الدولة يجرى حواراً مع من تبقى من الإخوان المسلمين عام 1969 فخرج عليه 13 شاباً يقودهم شاب تقول الدراسات المتوافرة إنه كان غريب الملامح والنظرات وقال له " أرفض الحوار معك لأنك كافر وحكومتك كافرة " وكان هذا الشاب هو شكرى أحمد مصطفى ، وكان الـ 13 شاباً هم النواة الأولى لجماعته التى أسماها (بجماعة المسلمين) وعرفت إعلامياً بجماعة " التكفير والهجرة

وكانت الجماعة أبرز انشقاق فى صفوف الإسلاميين فى مصر خلال السبعينات حين أتت بما لم تستطعه الجماعات الأخرى وكانت أفكارها راديكالية – بمعايير الإسلاميين – حين تبنت الدعوة إلى الله وإقامة الدولة الإسلامية عن طريق الاعتزال والهجرة ثم استخدام العنف والتكفير وحين تبنت مقولات جاهلية المجتمعات القائمة وطالبوا بتغييرها وأيضاً تمايزت بقولها أن من لا يدخل جماعة المسلمين فهو كافر إذا كان قد بلغه الأمر ولم يصدع له، والجماعة الإسلامية فى عُرف شكرى أحمد مصطفى تمر بمرحلتين : مرحلة الاستضعاف وهى تلك التى تتم فيها الهجرة وتكوين " يثرب المعاصرة " وتبدأ هذه المرحلة من الكهوف والجبال والصحراء ، ومن هناك تبدأ المرحلة الثانية " مرحلة التمكن " وتعنى " الصدام مع الكفار" .

وقد تبنت الجماعة العديد من الأفكار والآراء التى قال الإسلاميون من ذوى الاتجاه الأصولى نفسه بشططها وتجاوزها ، وتدريجياً اختفت الجماعة بعد إعدام شكرى وأربعة من رفاقه وبعد أن كانت ملء الأسماع والأبصار بعد قتلها للشيخ حسين الذهبى وزير الأوقاف فى يوليو 1977، ووفقا للموسوعة تعود أسباب العنف السياسى لدى شكرى إلى تأثره خلال الستينات بكتابات سيد قطب ، ويرى هؤلاء أنه عندما بدأت تظهر داخل سجون الستينات بذور التكفير داخل المعتقل، على يد بعض رجال الإخوان وفى مقدمتهم على إسماعيل شقيق الشيخ عبد الفتاح إسماعيل – أحد الذين أعدموا مع سيد قطب – بمجرد ظهور طلائع التكفير انتمى لها شكرى على الفور وأصبح أحد أتباع هذا التيار الذى بدأ يطرح قضية تكفير عبد الناصر ثم انتقل إلى تكفير الذين يمارسون التعذيب على المسلمين ليتطور بعد ذلك إلى تكفير المخالفين له من الإخوان ، وحاول شكرى تقنين نظرية للتكفير ونجح فى ذلك ثم بدأت جماعته الإسلامية فور خروجه من المعتقل عام 1971 تجاوز الخط الحركى الذى رسمته لنفسها فى مواجهة الواقع والدخول فى صراعات جانبية مع من تناولها بالهجوم من رجال الأزهر وغيرهم من المثقفين والمناوئين، لتكون النهاية هى تصفية الجماعة وتقديم أفرادها للمحاكمة العسكرية والتى أصدرت حكمها بإعدام شكرى وأربعة من عناصرها القيادية بالإضافة إلى أحكام طويلة بالسجن نالها أفراد الجماعة الآخرون

وبإعدام شكرى أصيبت الجماعة بهزة عنيفة وسط الساحة الإسلامية منذ وقوع حادثة الشيخ الذهبى ونتيجة لظروف المجتمع المصرى المتجددة ومن واقع كتابات شكرى مصطفى والتحقيقات السرية معه (والتي أوردتها موسوعة :تنظيمات العنف الديني في مصر للدكتور رفعت سيدأحمد والتي نعرض لها الان ) يمكن بلورة ثلاثة محاور لفلسفة التكفير : (أ) رفض التراث الإسلامى السابق له . (ب) العزلة عن العبادات المعاصرة وعن المساجد. (ج) العزلة عن الفكر المعاصر ونتاجاته المادية(34).

بتفسير هذه المحاور نجد أن السمة التى كانت غالبة بالنسبة لأعضاء جماعة المسلمين خلال السبعينات هى رفض التراث الإسلامى ، وتيار التكفير يرفض بناء على ما سبق مسألة الاجتهاد ويفسرها تفسيراً مختلفاً تماماً عن التفسير المتعارف عليه لها فالاجتهاد عنده إنما يكون مع النص ولا يجوز فى حالة انعدامه لأنه يعتبر فى هذه الحالة محاولة قياس بالرأى أو بمثابة تشريع للأمة ولا يوجب الاتباع وباطل من أساسه .

بناء على ذلك فإن جماعة المسلمين لا تعترف بالإجماع أو القياس أو المصالح المرسلة أو غير ذلك من الأصول والقواعد الفقهية اللازمة كأدوات يعتمد عليها المجتهد لاستنباط الحكم الشرعى ، ويرى أيضاً أعضاء هذه الجماعة أن الكتاب والسنة هما الحجة ولا حجة غيرهما، ولهذا " فإننا نضرب بالإجماع وبالقياس ، وبعمل أهل المدينة وحجة رأى الصحابة وبرأى الفقهاء عرض الحائط .. ولا نستدل إلا بالكتاب والسنة "(35). والغريب أنه رغم تبنى جماعة المسلمين لهذه الرؤية تجاه التراث عامة والاجتهاد خاصة فإنها تلتزم بعدة قواعد اجتهادية من استنباط شكرى ، فى مقدمتها قاعدة المُصر على المعصية كافر وقاعدة المعصية شرك ولا يعترف أعضاؤها بأى نتاج فقهى أو فكرى سابق وفى الوقت نفسه لا يعتبرون انتاجات شكرى مصطفى محض اجتهاد بل يعتبرونها الحق الذى لا مراء فيه.

وعلى هذا الأساس كان أعضاء جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) يرفضون اتباع الفقهاء والاقتداء بهم ويعتقدون أنه يمكن فهم الكتاب والسنة مباشرة دون الاستعانة بأهل العلم وهم يستمدون هذا الموقف من خلال قوله تعالى : (ولقد يسرنا القرآن للذكر) ، ولأجل هذا ابتدع شكرى قاعدة تنص على أن (من قلد كفر) أى من أتبع أحداً من الفقهاء يخرج من ملة الإسلام وقد استدل على رأيه هذا بقوله تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) .

هذا ويذهب شكرى إلى أن تسمية الأشياء باسمها الشرعى هو مناط الهدى والتدين بالدين الإسلامى الصحيح وأنه إذا فسدت هذه الأسماء ووضعت أسماء على غير مسمياتها الحقيقية اختل الميزان والمعيار تماماً وبالتالى يمكن تسمية الشر باسم الخير والقبح باسم الجمال وأنه قد طرأ على ما يسمى بالفقه الإسلامى مصطلحات غريبة ومصادمة للأسماء الشرعية

وتعد قضية التوسمات النظرية والحركية بالنسبة لشكرى مصطفى ، من الدلالات الهامة على قضية العزلة والمقصود بالتوسمات استلهام خطة التحرك من خلال النصوص الواردة حول علامات آخر الزمان ، التى تنبأت بها الأحاديث الشريفة ، وفى مقدمتها نبوءة نزول عيسى بن مريم وحدوث الملحمة القتالية الكبرى بين المسلمين والمسيحيين ، والتى يعدها شكرى صورة الصراع الوحيدة بين الحق والباطل التى يجب أن ينتظرها المسلمون.

على ضوء قضية التوسمات كان شكرى لا يجيز أى صورة من صور الصدام الحركى مع الواقع ولا يقر فكرة الجهاد ولا يؤمن بوجوب إقامة دولة إسلامية فى هذا الزمان لأنه جاهلى وليس هناك من النصوص الواردة فى السنة حول علامات هذا الزمان ما يشير إلى ذلك وفقاً لقوله، إلا أن حادثة قتل الشيخ الذهبى والصدام مع النظام السياسى تناقض هذه القضية من أساسها .

ويعتقد شكرى أن الجيوش الإسلامية حقاً لم تقاتل أبداً عبر التاريخ الإسلامى إلا بالسيف والرمح والخيل ولن تكون هناك جيوش إسلامية تقاتل إلا بهذه الوسائل حيث أن الجهاد متوقف حتى يحين وقت الملحمة الكبرى فى آخر الزمان بين المسلمين والروم والتى سوف تكون أدوات القتال فيها هى السيف والخيل والرمح.

وينتهي مؤلف موسوعة (تنظيمات العنف الديني في مصر –د. رفعت سيدأحمد ) وبعد إيراده وثائق شكري أحمد مصطفي كاملة وشرحه ودراسته لها الي أنه وبناء علي رؤيتها التكفيرية تلك ؛ كان لابد أن يتضاءل الدور السياسى والفكرى لهذه الجماعة وأن تنتهى تدريجياً مع نهاية السبعينات وذلك لكون جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) تمثل بأفكارها وبفهمها للإسلام انقطاعاً حاداً ليس فقط عن المجتمع الذى قامت فيه أو الحركات الإسلامية التى واكبتها ، بل وهذا هو الأهم عن التاريخ وعن الإسلام ذاته فكانت حركة فى اتجاه مضاد لحركة التاريخ ، لذا كان من المنطقى انطفاء جذوتها وانتقالها إلى تنظيمات أخرى .

جماعة الفنية العسكرية بقيادة صالح سرية : من التنظيمات المسلحة الاخري التي ملئت دنيا السبعينات بعنفها وفكرها التكفيري الشاذ يأتي تنظيم الفنية العسكرية بقيادة الفسطيني صالح سرية ..هذا التنظيم -وفقا للموسوعة التي نشرت كل وثائقه والتحقيقات معه _ يعد أول محاولة غير فردية لأفراد يعتنقون فكرة الجهاد ، تهدف إلى قلب نظام الحكم القائم فى مصر خلال حقبة السبعينات انطلاقاً من تدفق حركى ميَّز أداء قيادتها .وتقول (موسوعة تنظيمات العنف الديني في مصر ) أن صالح سرية نشأفى مدينة حيفا بفلسطين ، وانتمى فى سنوات شبابه الأولى إلى حزب التحرير الإسلامى الذى أنشأه تقى الدين النبهائى عام 1950 كرد فعل لهزيمة الجيوش العربية فى حرب 1948 ويقال كرد فعل لاغتيال حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ، وأن ثمة علاقات وثيقة كانت تربط هذا الحزب بالإخوان فى حرب 1948 ، وعاش سرية بالأردن بعد خروجه من حيفا وعاصر أحداث سبتمبر 1970 ، وجاء إلى القاهرة عام 1971 وحصل منها على دكتوراة فى التربية من جامعة عين شمس ، ثم ما لبث أن غادرها إلى بغداد وعمل فى إحدى جامعاتها ، لكنه لم يلبث أن خرج منها هارباً بعد أن حكم عليه – غيابياً – بالسجن وكانت تهمته تكوين خلية لحزب التحرير الإسلامى ومناهضة نظام الحكم ومن بغداد جاء إلى القاهرة ، وفى القاهرة وجد من يدبر له عملاً فى مقر جامعة الدول العربية .

ورغم الخلاف بين صالح سرية وجماعة الإخوان فإنه لم يجد أى حرج فى الاتصال بهم . وكون سرية تنظيماً كان مشابهاً لتنظيم معلمه " تقى الدين النبهائى " والذى يعتمد على أعضاء يجند كلاً منهم على انفراد .. ويعيشون حياتهم بصورة طبيعية ، وقد كان معظم أعضاء التنظيم من طلبة جامعات القاهرة والاسكندرية والأزهر والفنية العسكرية ، وقبل أقل من عامين على استقرار صالح سرية فى القاهرة ، كان مستعداً للعمل المباشر .

كانت الخطة الموضوعة تتضمن هجوماً على كلية الفنية العسكرية ، والحصول على المزيد من الأسلحة والمزيد من المتطوعين ، ثم الزحف على قاعة اللجنة المركزية حيث يلقى السادات خطاباً حيث يوجد كل أركان النظام واحتلالها واغتيال الرئيس والوزراء والقادة ثم الاستيلاء على السلطة بعد ذلك ، وفشلت خطة سرية ولم يكن فشلها يكمن فقط فى كونها تحركت فى توقيت غير صحيح وإنما كان يكمن أيضاً فى تركيبة الحركة ذاتها وامكاناتها ، فقد كان الأفراد الذين اشتركوا فيها لا يزيدون على المئة وكان عدد كبير منهم يتسلح بالسلاح الأبيض بالإضافة إلى الوسائل البدائية التى حاولوا بواسطتها السيطرة على كلية الفنية العسكرية حين اقتحموها بمساعدة بعض طلبة الكلية وفى مقدمتهم كارم الأناضولى الرجل الثانى فى العملية وكان الدستور الفكري لتلك الجماعة وقتها هو كتاب قليل الصفحات ممتلئ بفلسفة التكفير الديني هو كتاب (رسالة الايمان ) الذي ألفه صالح سرية وكان في مجمله أقرب لفكر داعش الذي نعيشه اليوم مثله مثل كتاب (الفريضة الغائبة ) لمحمد عبدالسلام فرج مؤسس تنظيم الجهاد الذي قتل السادات ****** * هذا وتورد (الموسوعة في المجلدين اللذين غطا فترة حكم السادات ) كافة التحقيقات السرية مع أعضاء وقيادات التنظيم والاحام الصادرة ضدهم والتي كان أهمها الحكم بإعدام قتلة السادات والاحكام بشأن تشكيل تنظيم الجهاد وكانت خلاصة نص الحكم الاول :: المتهمون من الأول إلى الرابع (يقصد خالد الاسلامبولي – عبدالحميد عبدالسلام – عطا طايل – حسين عباس )-

قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد رئيس جمهورية مصر العربية الراحل محمد أنور السادات ، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله غدراً وغيلة أثناء وجوده بالمنصة الرئيسية فى العرض العسكرى يوم 6 أكتوبر 1981 لتكريم القوات المسلحة المصرية الباسلة فى ذكرى انتصارها فى حرب رمضان المجيدة ، إذ استغل المتهم الأول تعيينه مسئولاً عن العناصر المشاركة فى العرض من الوحدة العسكرية التى يخدم بها ، فتمكن بطريق التحايل والتزوير من استبدال المتهمين الثانى والثالث والرابع بثلاثة من جنود الطاقم الأصلى للعربات قاطرة المدفع عيار 130مم ، كما تمكن بإساءة استغلال وظيفته أيضاً من إدخال الذخائر خاصة الأسلحة المذكورة وذلك على الرغم من التعليمات القاضية بسحب تلك الإبر وعدم تواجد تلك الذخائر أثناء العسكرى العسكرى .كما تمكن من إدخال أربع قنابل يدوية شديدة الخطورة تحوى كل منها على عدد كبير من الشظايا إلى أرض العرض احتفظ باثنتين منها وسلم الآخرين لكل من المتهمين الثانى والثالث.

وأثناء سير العربة قاطرة المدفع التى يركبها ، وكان جالساً بالكابينة بجوار السائق بينما كان الجناة الثلاثة الآخرون يجلسون وسط سائر الطاقم أعلى العربة ، تمكن من إكراه السائق على التوقف أمام المنصة الرئيسية مباشرة وأسرع إلى النزول ملقياً قنبلة يدوية ، كما أسرع المتهمان الثانى والثالث بإلقاء قنبلتين أخريين فى اتجاه المنصة ، فانفجرت قريباً منها ثم قام المتهمان الثالث والرابع بإطلاق دفعة نيران من بندقيتهما الآليتين ، فأحدث ذلك مفاجأة شديدة للجالسين بالمنصة وللقائمين على حراسة الرئيس مما أدى إلى اضطرابهم لخفض رؤوسهم ، وفى ثوان معدودات كان المتهم الأول قد اختطف الرشاش القصير خاصة السائق من الكابينة ، وقفز الجناة الثلاثة الآخرين فبلغوا جميعاً المنصة الرئيسية حيث كانت لا تبعد عن موقع وقوف العربة بأكثر من خمسة وعشرين متراً فقط ، وأمكنهم تصويب أسلحتهم من الاتصال القريب ، سواء بالمواجهة أو من الجنبين صعوداً على السلمين الأيمن والأيسر للمنصة ، وأفرغوا ذخائرهم كلها مع التركيز على الموجودين بالصفوف الأولى وخاصة الرئيس الراحل مما أدى إلى اصابته بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أدت إلى وفاته .

وقد اقترنت الجناية المذكورة فى نفس المكان والزمان بجنايات قتل عمد وشروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد لآخرين كانوا بالمنصة الرئيسية وحولها ، حيث كان الجناة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يستطيعون قتله ممن يعين الرئيس ويواليه ، فأصيب كل من اللواء أ.ح / حسن علام ، خلفان ناصر محمد (عمانى) ، مهندس / سمير حلمى إبراهيم ، الأنبا صموئيل ، محمد يوسف رشوان (مصور) ، سعيد عبد الرؤوف بكر ، شانج لوى (صينى الجنسية) ، بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية الشرعية التى أدت إلى وفاتهم .

كما أصيب كل من السادة المهندس / سيد أحمد مرعى ، فوزى عبد الحافظ ، محمود حسين عبد الناصر، لواء أ.ح/ محمد نبيه السيد ، لواء متقاعد/عبد المنعم محمد واصل، ماهر محمد على ، درمينكو فاسيه (سفير كوبا)، رويل كولور (سفير بلجيكا) ، كريستوفر برايان (أمريكى الجنسية) ، هاجن بردك (أمريكى الجنسية) ، برك ماكلوسكى (أمريكى الجنسية) ، عبدالله خميس فاضل (عمانى الجنسية) ، جونى دود (أسترالى الجنسية) ، عميد / وجدى محمد مسعد محمد ، عميد / معاوية عثمان محمد عثمان ، عميد شرطة مدنية / أحمد محمد سرحان، عقيد / نزيه محمد على ، رائد / عبد السلام متولى السبع ، رائد / عباس مصطفى خليل بركات ، نقيب / محمد إبراهيم محمد سليم ، جعفر على محمود صالح ، برعى محمد عوضين ، ملازم أول/محمد عبد اللطيف عبد العزيز رشوان ، رقيب أول/محمد على على عيد، عريف / محمد أحمد بدوى شاهين .. بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية ***

ثم جاء الحكم اثاني والخاص بقضية تنظيم الجهاد (462 لسنة 1981 أمن دولة عليا) والاحكام الصادر فيها ليشتمل علي سجن العشرات من قيادات هذا التنظيم والذي أوردت الموسوعة وثائقه وتحقيقاته كاملة ..ويعد الحكم ذاته بمثابة وثيقة قانونية وسياسية هامة هاماً ، وتعتبر تلك القضية من أكبر القضايا التى عرضت على القضاء فى مصر ، فقد شمل قرار الحالة فيها عدد 302 متهماً ، نسبت إليهم نيابة أمن الدولة 60 واقعة معاقب عيها فيما يزيد عن 59 نص قانونى من قانون العقوبات وقانون الطوارئ ، والقانون رقم 10 لسنة 1984 بشأن التجمهر ، والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدل بالقوانين الرقمية 36 لسنة 1979 ، 144 لسنة 1980 ، 30 لسنة 1981 ، 156 لسنة 1981 ، وأيضاً القانون رقم 394 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954 ، 75 لسنة 1958 ، 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، وقرار وزير الداخلية بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات المعدل بالقرار رقم 11 لسنة 1963 ، وقانون الإجراءات الجنائية بالإضافة إلى ما سبق فإن أوراق القضية التى بلغت 35 ألف ورقة تضم شهادة 45 شاهد إثبات وأكثر من 30 شاهد نفى ، فضلاً عن مرافعة النيابة التى استمرت تسع جلساتوترافع فيها 95 محامياً من محامى مصر . *************** رابعا : تنظيمات العنف الديني المسلح في عصر حسني مبارك : كانت فترة الرئيس الراحل حسني مبارك من أطول الفترات في حكم مصر والتي زادت علي الثلاثين عاما (1981-2011) وحفلت تلك السنوات بعشرات الجماعات والتنظيمات الدينية المسلحة وبعمليات عنف وإرهاب طالت شخصيات سياسية مهمة ومؤثرة مثل د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري وهددت حياة وزير الاعلام في زمن حسني مبارك ..صفوت الشريف ورئيس الوزراء في أوائل التسعينات د . عاطف صدقي ..بل كاد بعضها أن يصل الي رئيس الدولة ذاته (حسني مبارك) كما جري من الحادث الارهابي الشهير في أثيوبيا (1995) وسوف نكتفى بتلخيص أبرز ما أوردته (موسوعة تنظيمات العنف الديني في مصر 1928- 2018 للدكتور رفعت سيدأحمد) من قضايا وتحقيقات والتي ورد أغلبها كاملا في مجلد وثائقي مستقل هو المجلد الخامس من المجلدات الستة المكونة منها الموسوعة

* إن العنف المسلح الذى يستخدم راية الدين كمظلة، بدأ فى زمن حسنى مبارك مبكراً فبعد شهور قليلة من اغتيال السادات (يوم 6/10/1981) وبعد انفتاح محسوب مع قوى المعارضة الإسلامية والوطنية الأخرى، بدأ نظام مبارك يعانى من ظهور تنظيمات عنف وإن كانت نتيجة عنفها، قليلة التأثير على النظام، من خلال تنظيمات تكفيرية وجهادية صغيرة الحجم إلى أن تم اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب (12/10/1990) ومحاولات اغتيال لرئيس الوزراء عاطف صدقى (25/11/1993) ووزير الإعلام صفوت الشريف (13/12/1993)، بل ومبارك نفسه فى بورسعيد (1999) وأثيوبيا (26/6/1995) ومحاولة اغتيال الأديب العالمى نجيب محفوظ (14 أكتوبر 1995) وعشرات الأحداث والمذابح الدامية والتى كان أشهرها مذبحة الأقصر (17/11/1997) وهجمات شرم الشيخ ودهب وطابا وكنيسة القديسين بالاسكندرية وغيرها.

* ولكن يظل تأسيس جماعات مسلحة، تتغلغل فى جسد الدولة وتبنى قواعد للعمل المسلح والسياسى الفعال كان من نصيب جماعة الإخوان المسلمين، والذين أحيلوا لمحاكم عسكرية أكثر من مرة فى زمن مبارك.(سبع محاكمات عسكرية سنقدم ملخصا لها في نهاية هذا الجزء من الملخص ) كل هذه الأحداث والجرائم تناولتها الموسوعة بتوثيق وتحليل علمي رصين وهذة نماذج مما أوردته عن جماعات وتنظيمات العنف الديني المسلح

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1-جماعة الشوقيين:

يحدثنا التاريخ أن ثمة تنظيمات دينية مسلحة عدة ظهرت فى السنوات الأولى لحكم حسنى مبارك، وكان من أشهرها تنظيم (الشوقيون) الذى أسسه القيادى السلفى / شوقى الشيخ بعد انشقاقه عن الجماعة الإسلامية فى قرية (كحك) احدى قرى محافظة الفيوم، واستطاعت أجهزة الأمن اجهاضه فى أبريل 1990، ويعتمد فكر الجماعة علي تكفير المجتمع كله والجماعات الاسلامية الاخرى وقسموا من لا ينتمي ليهم الي «كافر محارب» و «كافر مسالم» ، واعتمد التنظيم علي تمويل انشطته من خلال سرقة الدراجات النارية والسطو علي محلات الذهب . قامت قوات الامن المصرية – كما أشرنا - في ابريل 1990 باقتحام قرية «كحك» التي تحصن بها «الشوقيين» وتمكنوا من قتل «شوقي الشيخ» والعديد من اتباعه ، وفي حين فر العديد من اعضاء الجماعة ليقوموا بسلسلة عمليات سطو مسلح علي محلات الذهب في بداية التسعينات الي ان تم اعتقال معظمهم ، وعقب ثورة 25 يناير قام بعض اعضاء الجماعة بمحاولات لاعادة بعثها من جديد في قرى الفيوم بقيادة المدعو (شافعي مجد) ، امير سابق لجماعة الشوقيين ، والذى اعلن توبته لاحقا بعد قضاء 18 عام في السجن . والمدعو (حلمي هاشم)، ضابط شرطة سابق تمكن من اعادة شمل الشوقيين بعد مقتل «شوقي الشيخ» وأضحى لاحقا بعد أن فر من مصر من ابرز اعضاء (داعش)الارهابي !.

2-اغتيال رفعت المحجوب على أيدى تنظيم الجهاد

تذكر الموسوعة أنه فى 12 أكتوبر 1990 حاولت جماعة الجهاد الإسلامى المصرية اغتيال وزير الداخلية المصرى عبدالحليم موسى لكنهم اغتالوا رئيس مجلس الشعب المصرى رفعت المحجوب لاختلاط المواكب السيارة فى نفس الوقت.

ومن أسرار هذه العملية الخطيرة ما يلى:

- سبق حادث الاغتيال بلاغ بانبعاث دخان من شقة بمنطقة الرشاح بالجيزة، وبانتقال قوات الحماية المدنية، عُثر بالشقة على كميات من الدوائر الكهربائية المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة، وبعض العبوات الفارغة، وكمية من البارود الأسود ومادة TNT، الغريب أن المضبوطات المعثور عليها تماثلت إلى حد التطابق مع المضبوطات فى محاولة سابقة لاغتيال اللواء زكى بدر وزير الداخلية، ومحاولة تفجير مبنى مباحث أمن الدولة بلاظوغلى - انقسمت عناصر تنفيذ العملية إلى مجموعتين، إحداهما عناصر متهمة بقضية محاولة اغتيال زكى بدر، التى فرت من السجون أثناء عرضها على نيابة أمن الدولة أثناء تجديد حبسها، بناءً على تكليف تنظيمى من القيادى بالجماعة الإسلامية مصطفى حمزة، من الخارج، ومن خلال مندوبى اتصال، والثانية تلقت تدريبات بأفغانستان ودخلت للبلاد عبر الحدود السودانية بالطريق البرى، وتم لقاء المجموعتين فى أماكن ومواعيد وعلامات لقاء محددة تبادلية.. - اضطلع القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبدالغنى، بمسئولية العملية كاملة، بينما تولى القيادى بالجماعة الإسلامية، ممدوح على يوسف المفرج عنه، مسئولية الرصد وإشارة التنفيذ، إلا أنه فى اليوم المحدد للتنفيذ تأخر الأخير ما اضطر الأول إلى إعطاء الإشارة الخاطئة للتنفيذ، والتى ترتب عليها اغتيال الدكتور المحجوب، بدلا من وزير الداخلية هذا وقد أصدر المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية بيانا فى أعقاب اغتيال «المحجوب» بعنوان: «نعم قتلناه».. أن وأكدت التحقيقات أنه ومن بين 400 طلقة خرجت من أسلحة القتلة الأربعة الذين نفذوا الجريمة استقرت 80 طلقة في جسد الدكتور رفعت المحجوب وحارسه الشخصي الجالس إلى جواره المقدم عمرو سعد الشربيني وسائقه كمال عبد المطلب وموظف بمجلس الشعب هو عبد العال علي رمضان.

3: العائدون من أفغانستان

وتعود وقائع تلك القضية إلى بداية التسعينات وبعد سنوات طويلة ومع ثورة يناير 2011 جاءت شهادة مهمة من د. محمد حبيب نائب المرشد العام للإخوان والذى انشق عن تلك الجماعة (أوردتها الموسوعة )جاء فيها:

على مدار 3 عقود مضت، عانت مصر طويلاً من ظاهرة «العائدين» من الحروب والتنظيمات الإرهابية فى أفغانستان وألبانيا والبوسنة والهرسك والعراق واليمن، الذين باتوا بعد عودتهم «قنابل بشرية ومصانع للإرهاب المسلح»، فمعظمهم كان ينتمى بالأساس إلى جماعات «الجهاد» والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة.

إن أبرز العائدين من أفغانستان وألبانيا والشيشان وغيرها من الدول التى انتشرت فيها التنظيمات الإرهابية والجهادية، 4 شخصيات مهمة، هم «محمد شوقى الإسلامبولى وعثمان خالد إبراهيم، ومصطفى حمزة ورفاعى أحمد طه»، وكانوا منضمين للجماعة الإسلامية فى أسيوط، وصدر بحقهم حكم غيابى عام 1992، وأعيدت محاكمتهم فى 2012 عقب ثورة 25 يناير، وحدثت وقتها كارثة العفو الرئاسى الذى أصدره محمد مرسى بحقهم وجرى إخلاء سبيلهم، ويضيف «حبيب» أن معظم العائدين من الشيشان وألبانيا لم يكونوا مصريين فحسب، بل مغاربة وسوريون، وليبيون ومن تونس، وجميعهم عادوا لبلدانهم، مؤكداً أنه عندما انتهى الوجود السوفيتى فى أفغانستان، وعودة القيادات الجهادية المصرية، شكلت ما يُسمى بـ«تنظيم قاعدة الجهاد»، الذى يعد النواة الأولى لتنظيم القاعدة، فيما حرصت الولايات المتحدة الأمريكية التى أشرفت على تدريبهم وتمويلهم وقتالهم فى أفغانستان، على دعم هؤلاء الجهاديين، فى المنطقة العربية أيضاً للتخديم على مصالح سياسية لها فى الشرق الأوسط، وممارسة ضغوط على دول أخرى، أو محاولة القضاء على دول أخرى كما وجدنا فى الحرب الأفغانية والقضاء على الاتحاد السوفيتى، وكانت العودة الأولى للجهاديين، من حروب أفغانستان، بعد قتال الاتحاد السوفيتى، منذ أواخر السبعينات وطوال عقد الثمانينات، حيث سمحت الدولة المصرية فى نهاية عهد الرئيس الراحل أنور السادات لجماعتى «الجهاد والجماعة الإسلامية» وقيادات وكوادر تنظيم «الإخوان» بالسفر إلى هناك للقتال إلى جانب المقاتلين الأفغان فى حربهم على الحكومة الموالية لروسيا وفى حربهم ضد القوات السوفيتية هناك حتى 1992، ثم عاد المقاتلون المصريون إلى مصر لينخرطوا مجدداً فى تنظيمات قتالية ناهضوا خلالها الدولة، ونفذوا عمليات إرهابية طبقوا خلالها ما تعلموه من خبرات ومهارات فى الاغتيال والتصفية الجسدية وحرب العصابات التى تدربوا عليها ومارسوها هناك، ومن أبرز العمليات الإرهابية التى نفذها العائدون من أفغانستان: محاولة اغتيال وزير الداخلية المصرى زكى بدر عام 1989، واغتيال رئيس مجلس الشعب الدكتور رفعت المحجوب عام 1990 ومحاولة اغتيال وزيرى الداخلية حسن الألفى والإعلام صفوت الشريف 1993، والرئيس حسنى مبارك فى إثيوبيا عام 1995، وتفجير السفارة المصرية بإسلام آباد فى العام نفسه.



4: محاولة اغتيال مبارك فى أثيوبيا:

تعد هذه المحاولة لاغتيال حسنى مبارك من أخطر العمليات الإرهابية فى تاريخ حكم مبارك والتى كادوا أن يقتلوه فى أثنائها، وعن تفاصيل الحادثة فإن الواقعة تعود تفاصيلها عند زيارة الرئيس الأسبق إلى العاصمة الإثيوبية لحضور القمة الأفريقية فى الـ 26 من يونيو عام 1995وتعرض موكبه لعملية استهداف من قبل 10 مسلحين دارت الأحاديث فيما بعد أنهم تزوجوا من إثيوبيات للاندماج فى المجتمع الإثيوبى حتى يستطيعوا التحضير لعملية الاغتيال، التى أحبطها حراسة الرئيس بتصفية 5 من القتلة، وقرار مبارك نفسه بالعودة إلى المطار خاصة أن الشواهد أكدت على وجود كمين آخر فى الطريق كان ينتظر الرئيس الأسبق.

ملابسات المحاولة الفاشلة بحسب ما قاله مبارك نفسه فى المؤتمر الصحفى الذى عقده فور عودته من إثيوبيا: "بدايات الموضوع كانت بعد الهبوط إلى مطار أثيوبيا، ودارت الأحاديث حول تأخر الحراسة الإثيوبية المرافقة لموكبى، ورفضهم اصطحاب حراستى للطبنجات الخاصة بهم لكن حراسى خبؤوها، وانطلق الموكب نحو مقر القمة، بعدها قامت سيارة زرقاء بسد الطريق، وترجل مجموعة من الأشخاص وفتحوا النيران على سيارتى لكن حراستى أخذت أماكنها".

وتابع الرئيس الأسبق حديثه: "وجدت طلقتين أصابوا السيارة لكنهما لم ينفذا، بعدها لمحت شاب صغير السن يحمل رشاشا يتجه نحو العربية لكن الحرس أصابوه، بعدها ترك السائقون الإثيوبيون عرباتهم وهربوا لكن حراستى ظلت محافظة على هدوئها، وفى النهاية أمرت سائقى بأن يعود إلى المطار مرة أخرى".

وأضاف مبارك: "عقب العودة للمطار وجدت الرئيس الإثيوبى مضطرب للغاية لكن أبلغته بقرارى بالتوجه فورًا نحو القاهرة، ورد على بتفهمه لموقفى"، مضيفًا: "بالنسبة للواقعة عادى ولا أى حاجة لكن للعلم اكتشفنا أن الفيلا التى كانت تسكنها المجموعة المتورطة فى الحادثة كانت مؤجرة من قبل"، موضحًا أن الإرهابيين لم يخرجوا من السفارة الفلسطينية مثلما تداول البعض لكن من فيلا كانت قريبة من مقر السفارة.

تلميحات مبارك آنذاك بأن محاولة اغتياله قد يكون وراءها النظام السودانى ظلت محل جدال، ولكن لم يتم الجزم بها بشكل قاطع إلا أن أصابع الاتهام أشارت إلى جماعة الجهاد المصرية بالتورط فى الواقعة والتخطيط لها عن طريق عدد من قيادات على رأسهم زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى اللذين كان يعيشان آنذاك في السودان! في حماية حسن الترابي

5-: مذبحة الأقصر 1997:

أوردت الموسوعة أيضا في مجال رصد تنظيمات الارهاب الديني المسلح أنه فى يوم 17 نوفمبر 1997 وقعت مذبحة وهجوم مسلح على الدير البحري بمحافظة الأقصر في مصر. أسفر الهجوم عن مصرع 58 سائحا، وكان لهذه العملية تأثير سلبي على السياحة في مصر، وأقيل على إثر هذا الهجوم وزير الداخلية اللواء حسن الألفي.

وفى تفاصيل هذه المذبحة تؤكد الوثائق المتوفرة قيام ستة رجال مسلحين بأسلحة نارية وسكاكين كانوا متنكرين في زي رجال أمن بالهجوم على مجموعة من السياح كانوا في معبد حتشبسوت بالدير البحري الساعة 12 ظهراً، وقتلوا 58 سائح في خلال 45 دقيقة.

ثم حاول المهاجمون الاستيلاء على حافلة لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وتم العثور عليهم بعد ذلك مقتولين داخل إحدى المغارات.

ولاحقاً أعلن رفاعي طه القيادي في الجماعة الإسلامية مسؤوليته عن الحادث في بيان بثته وكالات الأنباء العالمية

ولقد بلغ مجموع القتلى 58 سائحاً أجنبياً، كانوا كالتالي : ستة وثلاثون سويسرياً وعشرة يابانيون، وستة بريطانيين وأربعة ألمان، وفرنسي وكولومبي بالإضافة إلى قتل أربعة من المواطنين ثلاثة منهم من رجال الشرطة والرابع كان مرشداً سياحياً بالإضافة إلى جرح 12 سويسرياً، تسعة مصريون، يابانيان، ألمانيان، وفرنسي أصيبوا بجروح. 6-: مذابح متفرقة باسم الدين:

عانت مصر إبان فترة حسنى مبارك من مذابح أخرى متفرقة أوردت الموسوعة منها هجمات أبريل 2005 والتى كانت ثلاث حوادث متصلة فى القاهرة يوم 7 أبريل و30 أبريل 2005 وكانت فى خان الخليلى والقلعة وكوبرى 6 أكتوبر.

وهجمات شرم الشيخ كانت سلسلة من الهجمات بالقنابل يوم 23 يوليه 2005، واستهدفت منتجع شرم الشيخ، فى الطرف الجنوبى من شبه جزيرة سيناء حيث قتل ثمانية وثمانين شخص وأصيب أكثر من 150 بسبب الانفجارات.

وفى نجع حمادى ارتكبت مذبحة ليلة 7 يناير 2010 جنب مطرانية نجح حمادى فى محافظة قنا راح ضحيتها ست مصريين مسيحيين وحارس مسلم غير عدد من الجرحى بعدما اتفتحت عليهم النيران بشكل عشوائى ومكثف من سيارة للجماعات المسلحة وهم خارجون من قداس الاحتقال بعيد ميلاد المسيح الانبا كيرلس اسقف نجح حمادى نجى بعدما رمى نفسه على الارض وقت اطلاق النار. صرحت المصادر ان اللى ارتكب الجريمة ثلاث أشخاص هم: محمد احمد حسين وهنداوى محمد وقرشى أبوالحجاج.

وفى سيناء عام 2004 تمت ثلاث هجمات بسيارات سياحية على فنادق فى شبه جزيرة سيناء، مصر، يوم 7 أكتوبر 2004، قتل فى الهجمات 34 شخص واتصاب 171. الانفجارات حصلت فى هيلتون طابا فى طابا وأماكن أخرى.

وفى يوم 1 يناير 2011 بعد حلول السنة الجديدة بعشرين دقيقة تعرضت كنيسة القديسين بالاسكندرية لهجوم اجرامى وعملية ارهابية تفجيرية قتل فيها 21 مسيحياً وجرح العشرات.

ومن المذابح الشهيرة أيضاً مذبحة دهب والتى وقعت فى 24 أبريل 2006 بمنتجع دهب المصرى، أودت بحياة 23 شخصا وجرح 62 آخرين معظمهم مصريون وأعلنت السلطات، آنذاك، وجود علاقة بين مسلحين فلسطينيين وهذه التفجيرات، وذكر بيان لوزارة الداخلية حينها ان رجالا من جماعة التوحيد والجهاد التى وجهت اليها أصابع الاتهام فى هجمات سيناء تلقوا التدريب فى قطاع غزة. وقيل أن هذا التنظيم يتبع (السلفية الجهادية) التى أسست لاحقاً لتنظيم داعش، فكراً وعقيدة.

7-تنظيمات مسلحة للاخوان أستلزمت محاكمات عسكرية : ولقد مارس الاخوان العل السري وتواصلوا مع تنظيمات إسلامية متطرفة ومسلحة داخل وخارج مصر خلال فترة حكم مبارك رغم إدعائهم أنهم ضد العنف وأنهم مع العمل السياسي السلمي ..لأكن أثبت التاريخ بتجاربه المرة أنهم (يقولون عكس ما يعملون ) وأنهم في الوقت الذي يدعون فيه العمل السلمي العلني كانوا دائما يمارسون العمل السري الذي جزء كبير منه مسلح وفي عهد حسني مبارك مارسوا نفس الازدواجية والنفاق والتمويه ..الامر الذي دفع نظام مبارك لاجراء سبع محاكمات عسكرية لهم بهدف كبح عملهم السري وفيما يلي ملخص لابرز تلك المحامات التي أوردتها بوثائقها وتحقيقاته الكاملة (موسوعة تنظيمات العنف الديني المسلحة في مصر 1928-2018): -أول محاكمة عسكرية للإخوان المسلمين في عهد الرئيس محمد حسني مبارك (القضية رقم 1995/8 جنايات عسكرية) حيث تم القبض على 49 من قيادات الجماعة في 2 يناير في عام 1995 وذلك عقب اجتماع لمجلس شوري الجماعة بمركزها العام بالتوفيقية، وبعد عدة أشهر تم تحويل المجموعة إلى القضاء العسكري المصري وهو الأمر الذي لم يكن معروفاً ولا مألوفاً في تلك الفترة وكانت التهمة إعادة إحياء جماعة محظورة.

انتهت القضية بالحكم علي 34 ممن أحيلوا للقضاء العسكري بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وكان من حكم عليهم بالسجن خمس سنوات ثلاثة قيادات هم عصام العريان وخيرت الشاطر ومحمد حبيب، وكان أحد الذين حكموا بثلاث سنوات عبد الرحمن عبد الفتاح عبد الله بالتربية والتعليم بالفيوم والذي مات في السجن

-المحاكمة العسكرية الثانية تمثلت في

القضية رقم 1995/11 جنايات عسكرية) كانت في 23 نوفمبر في عام 1995 واعتقل 33 قيادياً في جماعة الإخوان المسلمين حكم علي 20 منهم بالسجن بمدد تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات وحصل 13 معتقلاً علي البراءة وكان الحكم بخمس سنوات من نصيب الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمود عزت.

-المحاكمة العسكرية الثالثة في

(القضية رقم 1995/13 جنايات عسكرية) كانت في 30 نوفمبر 1995 حيث اعتقل ثلاثة من أعضاء الجماعة، حكم علي اثنين منهم بالسجن لثلاث سنوات وبريء الثالث

-المحاكمة العسكرية الرابعة

عُرفت هذه القضية بقضية حزب الوسط (القضية رقم 1996/5 جنايات عسكرية) حيث تم اعتقال 13 من قيادات ورموز الجماعة علي رأسهم محمد مهدي عاكف وأبو العلا ماضي و 11 من قيادات الإخوان المسلمين

حيث حكم علي ثمانية من المحالين للقضاء العسكري بثلاث سنوات وأطلق سراح 5 من المعتقلين علي ذمة القضية.

- لمحاكمة العسكرية الخامسة

عُرفت هذه القضية بقضية النقابيين (القضية رقم 99/18 جنايات عسكرية) وهي المحاكمة العسكرية الخامسة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك حيث تم اعتقال 20 من أبرز الناشطين النقابيين في عام 1999

أصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 12 ديسمبر 1999 بتوقيع العميد فيصل هيبة عيد بكر المدعي العام العسكري.

انتهت فصول القضية في جلسة 19 نوفمبر 2000 بإصدار أحكام تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات علي 15 من المحالين للقضاء العسكري المصري فيما تم تبرئة 5 من المعتقلين.

الذين حكم عليهم بـ 5 سنوات 3 قيادات هم: محمد بديع سامي(مرشد الاخوان لاحقا !!) و سعد زغلول العشماوي

و أحمد الحلواني

-المحاكمة العسكريةالسادسة

عُرفت هذه القضية بقضية أساتذة الجامعات (القضية رقم 2001/29 جنايات عسكرية) وهي القضية العسكرية السادسة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك حيث تم اعتقال 22 من رموز وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في 6 نوفمبر 2001 صدر قرار جمهوري في 13 نوفمبر باحالتهم إلى القضاء العسكري.

أصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 26 نوفمبر 2001 بتوقيع اللواء فيصل هيبة عيد بكر المدعي العام العسكري.

تمت المحاكمة في 19 جلسة استغرقت ما يقرب من 8 أشهر، وصدرت الاحكام التي تراوح بين ثلاث وخمس سنوات علي 16 من المعتقلين، بينما برأت المحكمة 6 منهم.

-المحاكمة العسكرية السابعة

وهي المحاكمة العسكرية السابعة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، والتاسعة في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين (القضية رقم 2007/2 جنايات عسكرية) حيث اعتقلت مباحث أمن الدولة في 14 ديسمبر 2006 عدداً من قيادات الجماعة علي رأسهم خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد علي بشر وتتابعت حملة الاعتقالات في القضية علي خمس حملات كان آخرها في 14 مارس 2007 في قضية حملت رقم 963 لسنة 2006.

جاءت القضية علي خلفية العرض الرياضي الشهير الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر الشريف، وهم يرتدون ملابس عسكرية.في 5 فبراير 2007 صدر قرار رئيس الجمهورية محمد حسني مبارك بإحالة القضية إلي لقضاء العسكري.أصدرت النيابة العسكرية قرار بإحالة المتهمين أمام المحكمة العسكرية العليا في 23 أبريل 2007.حكم علي 25 من قيادت جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين الثلاث والعشر سنوات بتهم كغسيل الأموال والانتماء لجماعة محظورة وبُريء 15 من المعتقلين وكان من بين الذين حكم عليهم بالسجن 7 سنوات كل من خيرت الشاطر وحسن مالك . ثم جاءت ثورة يناير 2011 لتبدأ مرحلة جديدة من إرهاب الاخوان وتنظيمات العنف الديني المسلح ***************** خامسا : دواعش مابعد ثورة يناير : تنظيمات العنف الديني في مصر من (2011-2018) : إن الإرهاب المسلح الذى يحمل زيفاً راية الدين، والثورة، ازدادت وتيرته صعوداً فى مصر خلال الفترة التى تلت ثورة 25 يناير 2011، وحتى اليوم ولقد تناولت ( موسوعة تنظيمات العنف الديني في مصر 1928-2018) بالرصد والتوثيق والتحليل خريطة تلك الجماعات الارهابية ، وكانت الفترة التالية لثورة الشعب ضد حكم الإخوان فى 30/6/2013، وكانت تلك التنظيمات هي الأعنف والأكثر دموية، حين ظهر للوجود وبقوة تنظيم أنصار بيت المقدس الذى أسمى نفسه لاحقاً فى (10/11/2014) بـ(تنظيم داعش ولاية سيناء) وبايع أبوبكر البغدادى وارتكب عشرات المذابح والجرائم فى حق الجيش والشعب المصرى؛ وكانت الجماعات السلفية والإخوان بمثابة غطاء سياسى ودينى له، وشكلوا جميعاً بيئة حاضنة لهذه التنظيمات ولقد شاركت خريطة واسعة من التنظيمات الدينية في جرائم هذة الجماعات المسلحة وقامت الموسوعة برصدها وتوثيق نشأتها وانشطتها والتحقيقات السرية التي أجريت مع قياداتها التي مارست العنف لاحقا ومن بين هذة التنظيمات والاحزاب ( الجماعة الاسلامية المسلحة –الجمعية الشرعية وانصار السنة وكانتا –ولاتزالان - غطاء سلفي ظاهره دعوي وباطنه داعشي للنشاط المتطرف –الجبهة السلفية- جماعة الدعوة السلفية –مجلس شوري العلماء-الهيئة الشرعية للاصلاح وكان من قيادتها صفوت حجازي وخيرت الشاطر رغم إنتمائهم أصلا للاخوان ولكنه الدليل القاطع علي أن جماعة الاخوان كانت بمثابة المظلة الامنية والسياسية لهكذا جماعات متطرفة فكرا ثم لاحقا فعلا مسلحا كما جري في سيناء –حزب الحرية والعدالة الاخواني – حزب الاصالة السلفي – حزب الوطن – جماعة أنصار بيت المقدس ..وغيرها من التنظيمات التي كانت تدعي العمل الفكري والسياسي ثم بعد أن ثار الشعب ضدهم في 30 يونيو 2013 تحولت في معظمها الي العمل المسلح في أغلب أنحاء مصر وبخاصة في شمال سيناء ) قامت الموسوعة بتوثيق أعمال العنف تلك وأوردت التحقيقات الكاملة والاحكام القضائية(ومنها أحكام ضد جماعة الاخوان منها قضية التخابر- قضيةإقتحام السجون أثناء ثورة يناير – قضية غرفة عمليات رابعة – قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات – قضايا دواعش سيناء ...وغيرها ) التي أجريت مع تلك التنظيمات في مجلد كامل هو المجلد السادس من (موسوعة تنظيمات العنف الديني في مصر ) ****** وبعد بحث وتحليل لتلك الوثائق المهمة والتي تقف زمانيا عند العام 2018 وإن كانت لاتزال ذيولها مستمرة حتي اليوم ..بعد ذلك ينهي مؤلف الموسوعة (د.رفعت سيدأحمد ) موسوعته المهمة بخاتمة ضافية ننتقي منها هذة الكلمات التي يقول فيها : (إن قصة تلك التنظيمات الارهابية .. قصة طويلة، كما تقول فصولها، قصة اختلط فيها الدم بالدين، فى تركيبة يرفضها الله سبحانه وتعالى، قصة الجماعات والتنظيمات التى التحفت زيفاً برداء الدين، فأساءت له، وشوهته وخلقت له أعداء يصعب اليوم الرد على دعاويهم بأن هذا (الدين) دين عنف، وهدر للدماء، مقدمين تلك التنظيمات وإجرامها عبر التاريخ كدليل على ما يزعمون، إن هذه التنظيمات التى بدأت منذ صدر الإسلام مع (الخوارج)، وظلت تظهر كل حين عبر الألف وأربعمائة عام الماضية من عمر الأمة، فى بلاد الإسلام كلها، واليوم ظهرت فى مصر منذ نشأة جماعة الإخوان المسلمين فى مارس 1928، ومن فكرها وبناءها خرجت عشرات التنظيمات طيلة الـ90 عاماً الماضية.

* إنها رحلة طويلة،-يقول المؤلف في موضع آخر من خاتمته _( حاولنا فى هذه الموسوعة أن نلم بأبعادها المختلفة، وطبيعتها المعقدة، من زاوية جديدة، هى زاوية (التحقيقات السرية) و(الأحكام القضائية) مع معالجة سياسية وفكرية لأفكار وعقائد وسياسات تلك التنظيمات الإرهابية التى استغلت الدين فى لعبة السياسة، وتوسلت به لتحقيق أهدافاً دنيوية، لا علاقة لها بالمثل والقيم الإسلامية العليا التى تدعى الدفاع عنها.)

* وفي موضع آخر يقول المؤلف (لعل فى تأمل كلمات القانونى الشهير مصطفى الهلباوى رئيس نيابة أمن الدولة فى مرافعته في قضية الإخوان وعبدالناصر عام 1954، والتى تفصلنا عنها حوالى 65 عاماً؛ ما يفيد هنا، وما يدعو إلى التأمل، لأن الكلمات التى سنقرأها تبدو وكأنها قيلت اليوم عن تنظيمات الإخوان والقاعدة وداعش ومن لف لفهم فى الفكر والعمل الدموى، قال: (هل القرآن يا حضرات القضاة يدعو هذه الجماعة الى أن تتوسل الوصول إلى أغراضها بمثل هذا، وهل دعا القرآن إلى استعمال المسدسات والطبنجات والديناميت والقنابل والمدافع وما هو من شأن هذه الجماعة من أساليب الغدر والتقتيل والفتك، هذا القرآن الذى لا يدعو إلا الى الرحمة والسماحة واليسر وإلى محاجة الرأي بالرأى ومقارعة الحجة بالحجة ،القرآن الذى جاء فيه "وجادلهم بالتى هى أحسن" وجاء فيه "لا اكراه فى الدين" وجاء فيه " ليس عليك هداهم ولكن الله يهدى من يشاء" كما جاء فيه "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واغفر لهم" وجاء فيه "وشاورهم فى الأمر" كما جاء فيه "من قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤهم جنهم" هذا القرآن الذى لا يدعو إلى التعصب بل إلى الحب فى أوسع صوره وأعمق معانيه، وأفسح آفاقه، هذا القرآن الذى يدعو إلى كل ذلك؛ تنكره ولا تفقهه ولا تؤمن به بل وتنجز فيه. الا تدرى هذه الجماعة أن أول قتل سياسى قام فى الإسلام هو قتل عمر بن الخطاب، وكان ذلك أول معول فى هدم البناء الذى بناه الرسول الأعظم من تآلف ووحدة وتآزر وأن قتلة عمر سموا الخوارج، هل تعرف هذه الجماعة أن علياً بن أبى طالب قال فى حادث مقتل عثمان: إن قتلة عثمان قد ثلموا فى الاسلام ثغرة لا تسد إلى يوم القيامة، ولو استعرضنا أسس الدعوة الإسلامية لوجدنا أن الدين الإسلامى أكثر الأديان تسامحاً وبعداً عن العنف وبعداً عن التعصب، فهو لم يوجب طاعة الله ورسوله قسراً أو كرهاً، وإنما دعا الناس إلى أن يحكموا عقولهم قبل أن يؤمنوا وقد بلغ من تساميه وتسامحه أن قضى بعدم التعرض للمذنبين، وإن كان هناك دين يفرض إتباع القوة والعنف فليس هو الإسلام، وليس الذين يدعون إلى ذلك مسلمين.

إذن لماذا جنحت هذه الدعوة يا حضرات القضاة الى الجريمة، ولماذا كانت شعاراتها الحقيقية الخفية ليست الموعظة الحسنة ولا تبادل الشورى، وإنما هى القنابل والمسدسات والمدافع، لماذا كانت هذه الأسلحة المدمرة هى أسلحة هذه الجماعة بالذات دون باقى الجماعات الإسلامية الأخرى فى البلاد، وهى كلها تدعو إلى مثل ما تدعو إليه هذه الجماعة فى الظاهر، لماذا انفردت هذه الجماعة التى لا تتفق أعمالها مع اسمها لماذا انفردت دون الجماعات الإسلامية الأخرى بذلك، انها لم تسلك هذا السلوك الإجرامى يا حضرات القضاة الا ليصل مرشدها وأعوانه الى مقاعد الحكم باسم هذا الدين البرئ منهم جميعاً).

* هذه الكلمات التى توزن بالذهب، - كما يقول معد ومؤلف الموسوعة -قيمة ومعنى، كأنها قيلت اليوم ، عن ذات التنظيمات ومن توالد منها من تنظيمات عنف وإرهاب باسم الدين،وهي تلمس بمعانيها الرائعة الجوهر الحقيقيالذي يحرك تلك التنظيمات ويدفعها الى العنف والارهاب ..إنه الحكم والسيطرة ولو على حساب الدين والوطن .

* ثم يقول – مؤلف ومعد الموسوسوعة (اننا فى نهاية هذه الموسوعة، نؤكد أن جوهر الإسلام هو العدل والوسطية، والدعوة بالتى هى أحسن، والبعد عن العنف فى تحقيق غايات ومقاصد الشريعة، وأى قول غير ذلك يعد فى تقديرنا انحراف كامل عن (الإسلام المحمدى) الصحيح ويعد هدماً ليس للدين فحسب بل للوطن ذاته وهو عين ما قامت به هذه الجماعات على اختلاف مسمياتها منذ نشأة أولآها (جماعة الإخوان المسلمين عام 1928) إلى نشأة آخرها (داعش ولاية سيناء عام 2014) والتى لاتزال تعبث فى أمن سيناء ومدن مصر المختلفة حتى يومنا هذا ) * ان الخطاب الذى قدمته تلك الجماعات، وكما أظهرت التحقيقات والأحكام والوثائق السرية التى تم نشرها فى هذه الموسوعة عبر التسعين عاماً الماضية من تاريخ مصر (1928-2018) وعبر حكم (فاروق – عبدالناصر – السادات – مبارك – السيسى)، تؤكد أننا أمام جماعات وظيفية وليس جماعات إسلامية، أى جماعات قامت قوى وأفراد وأجهزة مخابرات إقليمية ودولية باستخدامها لـ(وظيفة) محددة ولهدف محدد هو اختطاف (الدين) وتخريب (الوطن) عبر أفكار وعقائد وسياسات متعددة فهى جماعات تؤدى دوراً ضد الدين والوطن (حتى لو لم يكن بعض أفرادها لا يعلمون)، وليس جماعات إسلامية تدافع عن الدين وتحمى الوطن، هكذا قالت سيرتهم، وهكذا كشفت التحقيقات والمحاكمات التى أجريت معهم والتى قدمت هذة الموسوعة، نماذج رئيسية لها .لذلك تستحق القراءة والحوار الموسع من حولها