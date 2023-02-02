إسرائيل: توقيع اتفاقية سلام مع السودان بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية

أجرى إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي، زيارة رسمية إلى السودان، التقى خلالها عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وأعلنت السودان عن الزيارة رسميًا، موضحة أن وزير الخارجية الإسرائيلي بحث مع البرهان سبل إقامة علاقة مثمرة بين تل أبيب والخرطوم، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».

وقال السودان: "رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان التقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين. وبحث معه سبل إقامة علاقات مثمرة بين البلدين على الصعيد الأمني والعسكري".

في السياق ذاته، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كوهين وقع عدة اتفاقيات خلال زيارته إلى السودان، مشيرة إلى أنه من المتوقع عقد اتفاقية سلام بين الجانبين في وقت لاحق من العام الجاري.

وأضافت أنه من المرجح توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان بعد نقل السلطة في الخرطوم إلى حكومة مدنية.