رسميًا.. إنتر يعلن تمديد عقد ماتيو دارميان حتى 2024

أعلن نادي إنتر ناسيونالي الإيطالي، تمديد تعاقده مع ماتيو دارميان، الظهير الأيمن للفريق، لمدة موسم آخر.

ماتيو دارميان يلعب ضمن صفوف إنتر منذ انتقاله من نادي بارما على سبيل الإعارة في صيف 2020، ثم انتقاله بشكل نهائي في الصيف التالي لصفوف النيراتزوري.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله التوصل لاتفاق مع ماتيو دارميان لتمديد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2024.

وبدأ دارميان مسيرته الاحترافية في شباب نادي ميلان، قبل التصعيد لفريق تحت 19 عامًا، والانتقال للفريق الأول في صيف 2007، ثم خرج معارًا بعد سنتين لفريق بادوفا وعاد للنادي قبل الانتقال لصفوف باليرمو في صيف عام 2010، والإعارة منه إلى نادي تورينو في الصيف التالي، ثم الانتقال بشكل نهائي في صيف 2012، وقضى 3 مواسم ضمن صفوف فريق تورينو قبل الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2015.

وعاد دارميان لإيطاليا في صيف 2019 بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد، وانضم لفريق بارما وأعير منه لنادي إنتر قبل الانتقال بشكل رسمي للنيراتزوري في صيف عام 2021.

ماتيو دارميان لعب 465 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل 18 هدفًا وصنع 24 لزملائه في الفريق.

ومثل دارميان المنتخب الإيطالي في مختلف المراحل العمرية بداية من فريق تحت 17 عامًا حتى المشاركة مع المنتخب الأول، ولعب 36 مباراة بقميص منتخب إيطاليا، وسجل هدفًا وصنع آخر لزملائه.



ويجيد دارميان اللعب في مركز الظهير الأيمن بشكل أساسي، بالإضافة إلى لعبه في مركزي الظهير الأيسر وقلب الدفاع.

ويحتل إنتر وصافة ترتيب الدوي الإيطالي برصيد 40 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن فريق نابولي المتصدر بـ53 نقطة، وتفصله نقطتين عن فريق لاتسيو صاحب المركز الثالث بـ38 نقطة.