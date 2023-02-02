إيطاليا: لن نرسل دبابات لأوكرانيا وانتهاء الحرب توقعها صعب

أكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أنها لن ترسل دبابات إلى الجيش الأوكراني، ونوهت بأن توقع انتهاء الحرب صعب.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني، لبرنامج تبثه القناة الحكومية للإيطاليين في الخارج: "لقد أرسلنا دائمًا أسلحة دفاعية وليس هجومية. لم نرسل دبابات ولن نرسل دبابات".

ولكن تاياني أكد أن إيطاليا ستواصل مساعدة كييف "بكل الوسائل الممكنة".

واعتبر نائب رئيس الوزراء أنه "من الصعب وضع توقعات حول كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا".

وقال: "بالتأكيد سيبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مخرج. باختصار سنرى، فكل شيء معقد وصعب للغاية" في الوقت الراهن.

كان تاياني صرح الإثنين الماضي، بأنه "من المحتمل" أن ترسل سلطات بلاده منظومة دفاع جوي للجيش الأوكراني، ولكنه أكد أن القرار مرتبط بموافقة البرلمان.

وقال تاياني حينها من مدينة فلورنسا: "صوّت البرلمان قبل أيام قليلة على إمكانية إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، ومن المحتمل أن يتم إرسال منظومة دفاع جوي".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "وزير الدفاع سيبلغ البرلمان قبل إرسالها".

وأقر البرلمان الإيطالي خمس حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير الماضي، لم تتضمن أنظمة دفاع جوي، مما يتحتم على الحكومة تلقي الضوء الأخضر مجددا من النواب لإرسالها لكييف.

منظومة سامب- تى الصاروخية

وكان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتّو قد التقى في روما، الجمعة الماضي، نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وحسبما تداول مؤخرا، فإن روما وباريس اتفقتا على تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الإيطالية-الفرنسية (Samp-T).

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الإثنين أنّ تزويد أوكرانيا طائرات مقاتلة لتعزيز قدرتها على التصدّي للغزو الروسي هو "أمر غير مستبعد"، محذّراً في الوقت نفسه من خطر تصعيد النزاع.

وقال ماكرون في أعقاب محادثات أجراها في لاهاي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ردّاً على سؤال بشأن إمكان تلبية طلب كييف تزويدها طائرات مقاتلة: "لا شيء مستبعداً من حيث المبدأ".