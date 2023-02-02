هل سياسة «الفيدرالى الأمريكى» بشأن رفع أسعار الفائدة جنت ثمارها؟

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، ومستشار البنك الدولي، عن آثار رفع أسعار الفائدة لمرات متتالية من قبل الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم، على الاقتصاد الأمريكي ومن ثم الاقتصاد العالمي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية " إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن أمريكا تتبع سياسة انكماشية على المستوى النقدي من أجل كبح التضخم المتزايد.

وأشار إلى أن أمريكا تشهد مستويات تضخم غير مسبوقة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحًا أن هناك بعض التنبؤات التي تشير إلى احتمالية تعرض الولايات المتحدة الأمريكية إلى ركود اقتصادي.

ولفت إلى أن العالم يعاني من ارتفاع كبير في الأسعار وحالة ركود تضخمي"، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي يقوم بالتنسيق بين السياسة المالية والنقدية.

وتابع: "نحن أمام أزمة مالية عالمية تؤثر على كافة دول العالم وتحدث بسبب فرض عقوبات اقتصادية على روسيا ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بما سوف يحدث في الاقتصاد العالمي".