الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. ستاد القاهرة يوافق على استضافة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائرى

الزمالك
الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن موافقة هيئة ستاد القاهرة الدولي، على إقامة مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال

يستضيف الفارس الأبيض نظيره شباب بلوزداد الجزائري، على ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة الموافق 10 فبراير الجاري، في افتتاح مشوار الفريقين بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني والترجي التونسي.

مرتضى منصور

وكتب رئيس القلعة البيضاء، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسوك": مجلس إدارة نادي الزمالك لا يدخر أي جهد لراحة جماهيره".

وأضاف: "خطاب السيد الرئيس التنفيذي لهيئة استاد القاهرة، بالموافقة علي نقل مباراة الزمالك ونادي بلوزداد التي كان مقرر اقامتها يوم 10 / 2 علي استاد برج العرب.

وأكمل رئيس القلعة البيضاء: "شكرا لمعالي وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، والسيد وليد عبدالوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة، على سرعة استجابتهم لطلب مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تقام المباراة علي استاد القاهرة.

يأتي ذلك من أجل إراحة جماهير الزمالك، من مشقة السفر الي برج العرب وحمايتهم من التقلبات الجوية في هذا التوقيت الصعب.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي من الأول، قرر أن يتم نقلها لاستاد برج العرب بالإسكندرية، نظرا لاستضافة ستاد القاهرة غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية للناشئين، ثم تم إعادتها مجددًا لاستاد القاهرة.

رسميا.. إقامة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد على ستاد القاهرة الدولي

ومن جانب آخر، يواصل الفريق تدريباته المستمرة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فاركو بالدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بالدوري الممتاز

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره الفريق البرتقالي، مساء الاثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول بالدوري الممتاز (نسخة 2022 /2023).

 

 

مرتضى منصور نادي الزمالك هيئة ستاد القاهرة الدولي شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا

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