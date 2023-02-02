الصحة: نستهدف زيادة أقسام علاج الأمراض المرتبطة بصحة الرجل

أكد د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، العمل على زيادة عدد الوحدات والأقسام المخصصة لتشخيص وعلاج الأمراض المرتبطة بصحة الرجل بالمنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال كلمته، اليوم، بالمؤتمر الـ31 السنوي للجمعية المصرية لأمراض الذكورة تحت عنوان " تحديث ممارسة أمراض الذكورة الحالية والمستقبلية".

وفي كلمته، وجه الوزير الشكر لرئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة د.أشرف حسن، والقائمين على أعمال المؤتمر لمجهوداتهم الرامية لتعظيم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في تخصص أمراض الذكورة.

وأشار الوزير، خلال كلمته إلى أهمية توحيد الأدلة الاسترشادية الخاصة بأمراض الذكورة في المنشآت الصحية، وذلك ضمن البرنامج الوطني لتطوير وتوحيد الأدلة الاسترشادية لمختلف التخصصات الطبية، والذي تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير أهمية العمل، خلال الفترة المقبلة، على استحداث برامج تثقيفية للصحة الإنجابية مخصصة لتوعية الرجل من خلال وحدات الرعاية الأساسية بالمحافظات، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة.

من جانبه، أكد د.أشرف حسن، رئيس الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، حرصه على التعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتعظيم الاهتمام بأمراض الذكورة في مصر، مشيداً بمجهودات وزير الصحة لتطوير العمل ضمن المنظومة الصحية والاهتمام بمختلف المجالات،بما يضمن جودة جميع انواع الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.