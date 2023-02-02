الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هونج كونج تعلن مجددًا تقديم 500 ألف بطاقة طيران مجانية مارس المقبل

هونج كونج
هونج كونج

وعدت سلطات هونج كونج، اليوم الخميس، بتقديم 500 ألف بطاقة طيران مجانية في مارس المقبل، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال الزائرين بعد تدابير عزل استمرت ثلاث سنوات فرضها وباء كوفيد.

وكانت سلطات المدينة أعلنت من قبل، في أكتوبر الماضي، أنها ستمنح 500 ألف تذكرة طيران بقيمة 2 مليار "دولار هونج كونج"، أي ما يعادل 254.8 مليون دولار أمريكي، مجانية للسياح.

وأعلنت الحكومة حملة ترويجية للمدينة الواقعة في جنوب الصين، والتي شهدت إجراءات أمنية مشددة أضيفت إليها تدابير للحد من الفيروس، أساءت إلى سمعتها كمدينة صديقة لقطاع الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي في كلمة موجهة لكبرى الشركات التجارية والسياحية: "لا تدابير عزل أو حجر أو قيود".

وأعلن عن 500 ألف بطاقة سفر مجانية للزوار كي يأتوا لمشاهدة "صخب وضجيج" المدينة.

وسيفتح باب تقديم البطاقات في مارس وستقوم بتوزيعها بشكل رئيسي شركات الطيران كاثي باسيفيك وإتش كي إكسبرس وخطوط هونج كونج.

 

80 ألف بطاقة لسكانها

وبموازاة ذلك ستُقدم 80 ألف بطاقة إلى سكان هونج كونج ليستفيدوا منها هذا الصيف.

وقال لي :"هذا أيتها السيدات والسادة، اكبر استقبال من نوعه في العالم".

والتزاما بقواعد بكين للحد من الفيروس، أغلقت هونج كونج معابرها الحدودية وطبقت إلزامية وضع الكمامة ما ساهم في إبقائها بمنأى من الإصابات إلى حد كبير، حتى تفشي المتحورة أوميكرون مطلع 2022.

لكن ذلك تسبب أيضا في تراجع الاقتصاد ومغادرة أكثر من 2,5 بالمئة من سكانها.

وبينما يحذر مسؤولو قطاع الأعمال من أن هونج كونج تحتاج إلى خطة شاملة للخروج من تدابير كوفيد قبل أي إجراءات لتنشيط الاعمال، يصر مسؤولو المدينة على الإلغاء التدريجي للقيود رغم أن باقي دول العالم قررت منذ مدة التعايش مع الفيروس.

استقبلت هونج كونج 600 ألف زائر فقط في 2022 أي أقل من واحد بالمئة من الأرقام المسجلة في 2018.

وأغلقت أكثر من 150 شركة عالمية أبوابها في هونج كونج في السنوات الثلاث الماضية، فيما أظهر استطلاع شمل 253 شركة يابانية أن ضمان سلامة العمال يأتي في مقدم أولوياتها.

هونج كونج 500 ألف بطاقة طيران مجانية رفع تدابير كورونا مارس تنشيط سياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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