الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بلاسخارت من مجلس الأمن: سياسة الحكومة العراقية الخارجية مبنية على الانفتاح

جينين بلاسخارت
جينين بلاسخارت

 قدمت الممثلة الأممية للعراق جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، إحاطة بشأن التطورات العراقية، ضمن جلسة مجلس الأمن المنعقدة في نيويورك.

وشددت بلاسخارت، خلال كلمتها على أن أي نقد بناء ينبغي القبول به في العراق، مؤكدة على أن الحكومة العراقية تواصل سياستها الخارجية المبنية على الانفتاح.

وأضافت بلاسخارت: "نشدد على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان في العراق"، لافتة من جانبها إلى ضرورة إضفاء طابع المؤسسية على العلاقات بين بغداد وأربيل .

وتابعت المبعوثة الأممية الخاصة بشؤون العراق: الانقسامات بين الأحزاب في إقليم كردستان تترك آثارها السلبية على مؤسساته وشعبه".

كما لفتت إلى أن أي تهديدات للأمن القومي تواجه دول الجوار - للعراق- يمكن حلها بالوسائل الدبلوماسية، والانفتاح على سياسة الحوار.

جلسة “مجلس الأمن” حول العراق 

وعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، جلسة بشأن الوضع في العراق، اليوم  الخميس.
وكانت أفادت وسائل إعلامية عراقية أن الجلسة تناقش إحاطة خاصة عن الوضع العراقي لـ3 ملفات، سيتم تقديمها أمام مجلس الامن الدولي يوم الخميس على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.

بلاسخارت العراق مجلس الأمن الانفتاح بغداد

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