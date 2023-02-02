الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هانى تمام: الإنسان مطالب بتحقيق 3 أشياء أساسية فى هذا الكون

الدكتور هاني تمام
الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن كل إنسان مطالب بتحقيق 3 أشياء أساسية في هذا الكون؛ أولها العبادة، والثانية عمارة الأرض، والأمر الثالث هو تزكية النفس.

البعض يصلي ولا يعمل

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن بعض الناس من الممكن أن يركز في العبادة ويصلي ويصوم، ولكنه لا يعمل ولا يعمر في الأرض ولا يحسن من أخلاقه، وهو المنافي لأمر الله، مستدلًا بقوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".

تابع، أن هذه الآية جمعت بين العبادة وهي الصلاة، والعمل وهو البيع، والتزكية وهي خير لكم، مشيرًا إلى أن العمل لو تعارض مع العبادة في وقتها فالعبادة تقدم، لأن البيع وقت صلاة الجمعة حرام؛ لأنه جاء متعارضًا مع عبادة، وهي من أهم العبادات وهي صلاة الجمعة.

هاني تمام إنسان مطالب تحقيق أشياء أساسية الكون العبادة

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