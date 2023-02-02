الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: الرشح وارتفاع درجة الحرارة والكحة أعراض متحور XXB1.5

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن متحور XXB1.5، هو سلالة فرعية من XXB المتفرعة من متحور أوميكرون، لافتة إلى أن XXB1.5 ينتقل بشكل سريع مقارنة بباقي السلالات. 


وبدره قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أعراض متحور XXB1.5، تتمثل فى الرشح، ارتفاع فى درجة الحرارة، كحة، وتكسير فى العظام.


ووجه عبدالغفار بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتضمن؛ الحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات والأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، وفي وجود حالة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، كما يجب على الشخص المشتبه في إصابته بفيروس كورونا ارتداء الكمامة لعدم انتقال العدوى للأشخاص غير المصابين.


وأشار إلى ضرورة الالتزام بفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بالنسبة للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا ولكن ليس لديهم أي علامات أو أعراض الالتزام بفترة العزل لمدة 5 أيام، كما يمكن إخراج المريض من العزل مبكرا إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.


وأكد الدكتور حسام عبدالغفار أن اللقاحات ما زالت هي خط الدفاع الأول والأهم ضد ظهور أصناف متحورة من الفيروس، مشيرة إلى ضرورة الحرص على تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور ستة أشهر من تاريخ آخر جرعة وثلاثة أشهر لفئة كبار السن أو من الذين يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة أو مضعفة للجهاز المناعي.

يذكر أنه تم الإبلاغ عن وجود 5288 تسلسلًا للمتحور 1.5.XBB في 38 دولة، غالبيتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأيرلندا الشمالية، والدنمارك.

الصحة الرشح ارتفاع درجة الحرارة الكحة متحور XXB1 5 اللقاحات خط الدفاع الأول

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