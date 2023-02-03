أفضل خامات الملابس التي تمنح الشعور بالدفء في فصل الشتاء

لا يبدو العثور على ملابس دافئة لارتدائها في الخارج خلال فصل الشتاء مهمة صعبة، فبالإضافة إلى اختيار الأنواع المناسبة من القطع، تحتاج إلى اختيار الملابس الشتوية المصنوعة من المواد المناسبة، وبحسب موقع “hotchillys”، فسنعرض قائمة بأفضل المواد والأقمشة التي تجعلك تشعر بالدفء أثناء الشتاء.

أفضل الأقمشة التي يمكن ارتداؤها في الشتاء

الصوف

يعد الصوف أحد أشهر الخامات الطبيعية للملابس الشتوية، فهو يبقيك دافئًا في أبرد الأجواء، وهناك سبب يجعل العديد من السترات الصوفية مصنوعة من الصوف، فهي مريحة ودافئة بشكل ممتع.

بالنسبة للملابس الرياضية الشتوية، يعد الصوف خيارًا رائعًا، ويحظى صوف ميرينو بشعبية خاصة لأنه دافئ جدًا وأنعم من أنواع الصوف الأخرى، كما أنه يزيل العرق ومقاوم بشكل خاص للتآكل والرائحة، مما يجعله خيارًا جيدًا على المدى الطويل.

الحرير

الحرير مادة طبيعية أخرى يمكن أن تساعدك على البقاء دافئًا في البرد، ومن الأفضل استخدامه كطبقة أساسية بدلاً من الطبقة الخارجية، حيث إنه يمتص الرطوبة ويساعدك على الاحتفاظ بالحرارة، إنه سلس ومريح، ولكن على الجانب السلبي، يمكن أن يكون أغلى قليلاً من خيارات المواد الأخرى.

البوليستر

البوليستر مادة اصطناعية مصنوعة أساسًا من البلاستيك المنسوج، ويستخدم بشكل شائع للطبقات الأساسية لأنه يوفر مثل هذا العزل الجيد، كما أن الملابس المصنوعة من البوليستر تصد الماء وتمنع الرياح، لذا فهي رائعة كطبقة خارجية أيضًا، بالإضافة إلى امتصاص الرطوبة، تجف ملابس البوليستر بسرعة، وهي صفة مهمة بشكل خاص في الملابس الشتوية، وتُستخدم الخامة أيضًا في صناعة الصوف، وهو مادة اصطناعية دافئة وناعمة مصممة لتقليد الصوف، والبوليستر ليس مقاومًا للرائحة تمامًا مثل المواد الطبيعية مثل الصوف، ولكنه عادة ما يكون أقل تكلفة وأكثر متانة، وسيبقيك دافئًا ومريحًا في أيامك الأكثر نشاطًا.

النايلون

على الرغم من أن النايلون ليس مادة ماصة أو دافئة بشكل خاص، إلا أنه يتساءل عن إبقائك جافًا، وتم تصميم هذه المادة الاصطناعية لتقليد الحرير، وهي متينة للغاية ومثالية للاستخدام في كل من المطر والثلج، إذاً ارتدِ النايلون كطبقة خارجية، وستضمن لك البقاء جافًا.