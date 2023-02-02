الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. تامر عاشور ضيفًا ببرنامج «أجمد 7» على نجوم FM

تامر عاشور
تامر عاشور

يحل الفنان تامر عاشور، اليوم الخميس، ضيفًا على برنامج "أجمد 7" مع جيهان عبد الله، على "نجوم إف إم" للحديث عن أحدث أعماله الفنية وآخرها أغنية "بحبك وخايف" والتى تم طرحها منذ أيام ودخلت قائمة الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب" واحتلت المركز الثالث في القائمة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت.

 

وتقدم جيهان عبد الله برنامج "أجمد 7" من الأحد للخميس، من الساعة 7 مساء، ويعد برنامج "أجمد 7" من أشهر البرامج الإذاعية المختصة بالأغاني في مصر والعالم العربي. 

بحبك وخايف اليوم الخميس المميزة المركز الثالث الفنان تامر عاشور صديقه ضيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية