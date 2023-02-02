اليوم.. تامر عاشور ضيفًا ببرنامج «أجمد 7» على نجوم FM

يحل الفنان تامر عاشور، اليوم الخميس، ضيفًا على برنامج "أجمد 7" مع جيهان عبد الله، على "نجوم إف إم" للحديث عن أحدث أعماله الفنية وآخرها أغنية "بحبك وخايف" والتى تم طرحها منذ أيام ودخلت قائمة الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب" واحتلت المركز الثالث في القائمة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى، وألحان إسلام رفعت.

وتقدم جيهان عبد الله برنامج "أجمد 7" من الأحد للخميس، من الساعة 7 مساء، ويعد برنامج "أجمد 7" من أشهر البرامج الإذاعية المختصة بالأغاني في مصر والعالم العربي.