الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«إكسترا نيوز» تستعرض جهود أوروبا لمكافحة تفاقم أزمة التضخم

أزمة التضخم
أزمة التضخم

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريراً حول تواصل أوروبا لجهود مكافحة تفاقم أزمة التضخم.

وقال التقرير، إن اضطرابات عديدة لا يزال يشهدها الاقتصاد الأوروبى منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، تسببت فى تفاقم التضخم وقلة الإمدادات.

وتابع: أنه مع اقتراب الخامس من فبراير المقبل سينضم الاتحاد الأوروبى إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة فى حظر الواردات المنقولة بحرا للديزل الروسى ومنتجات النفط الأخرى بهدف إلغاء فجوة كبيرة فى عائدات موسكو من الطاقة، إلا أنه تتزايد المخاوف من عدم وجود إمدادات بديلة.

وأوضح أن وكالة بلومبرج حذرت من صعوبة استبدال المنتجات الروسية من نوع الديزل التى تعمل على تشغيل السيارات والشاحنات والآلات الزراعية والسفن ومعدات التصنيع والبناء، وإذا لم يتمكن المشترون الأوربيون من العثور على إمدادات بديلة فإن العقوبات ستزيد من التكلفة على الصناعة المعتمدة على الديزل مثل الصناعة الغذائية والزراعية والنقل البرى، وتجعل من الصعب على الحكومة كبح التضخم.

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