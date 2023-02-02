مصر واليابان تبحثان التعاون فى القطاع الصحى

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير الياباني لدى مصر "أوكا هيروشي"، والوفد المرافق له من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، لبحث تعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استعراض مجالات التعاون القائم بين الجانب المصري والياباني في عدد من مشروعات القطاع الصحي، ومنها تعاون الوكالة اليابانية "جايكا" لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل في إدارة المستشفيات وجودة الخدمات وسلامة المرضى، واستعرض الجانب الياباني عدد من الشركات اليابانية العاملة في القطاع الصحي في مصر.

وقال إن الوزير توجه بالشكر للسفير الياباني للدعم المقدم للقطاع الصحي خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم اليابان بسيارات مزودة بسلاسل التبريد لنقل اللقاحات والأمصال.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تمت مناقشة سبل التعاون التكنولوجي لدعم المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان، من خلال تقنيات الصحة الرقمية وتبادل الخبرات في ذلك المجال، وذلك بمقرها الجديد بمدينة "بدر"، مضيفًا أن الاجتماع تناول أيضًا سبل التعاون في مجال الأشعة الخاصة بفحص وتشخيص سرطان الثدي، ووجه الوزير الدعوة للوفد الياباني بزيارة مستشفى دار السلام "هرمل" للتعرف على خطوات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وتابع أنه تم بحث سبل التعاون لدعم المركز المصري لمكافحة الأمراض والأوبئة (CDC)، عن طريق تبادل الزيارات بين الخبراء لدعم القدرات الخاصة بالكشف عن الأمراض المعدية والاستعدادات لمواجهة الجوائح، حيث أوضح الوزير أهمية التواصل بين الدول وتبادل الخبرات لمواجهة أي الجوائح، كما تم تناول فرص دعم مشروع تطوير العمل بوحدات الرعاية الأساسية من خلال تطوير القدرات والتجهيزات الخاصة بالوحدات الصحية ووحدات طب الأسنان وغيرها، ودعم مبادرات تنظيم الأسرة.

ومن جانبه أعرب السفير الياباني لدى مصر، عن سعادته بعلاقات التعاون الممتدة والمثمرة مع جمهورية مصر العربية، الممتدة على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات، ومنها المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري "حياة كريمة"، وفي قطاعي التعليم والصحة من خلال وحدات الرعاية الصحية، كما أبدى استعداده الكامل لمواصلة الدعم في مشروعات القطاع الصحي المختلفة، بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات بين المتخصصين والبرامج التدريبية في القطاع الصحي.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم رأفت مدير إدارة المنح والقروض، ومن جانب الوفد الياباني كل من، "شيميزو كازوهيكو" المستشار بالسفارة اليابانية، والسيد "كاتو كين" و"شينو ماساو" ممثلين عن وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا".