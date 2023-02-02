بوتين: لدينا ما نرد به على إرسال الغرب دبابات إلى أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إنه لدينا ما نرد به على إرسال الغرب دبابات إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرب يريد القتال في أوكرانيا بأيادي حلفاء هتلر عبر إرسال دبابات ليوبارد.

وذكر بوتين أن النازيين الجدد عادوا ليهددوا أمن روسيا القومي، وذلك خلال كلمة للرئيس االروسي بمناسبة الذكرى الـ80 لمعركة ستالينجراد.

لا يمكن السماح بقصف المناطق الروسية

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أنه لا يمكن السماح بقصف المناطق الروسية من أوكرانيا، وعلى وزارة الدفاع التصرف، وفق شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ودعا بوتين حكومته، الثلاثاء، للتفاوض مع "مينسك" لإنشاء مراكز تدريب عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا.

وكلف بوتين وزيري الدفاع والخارجية، في منشور رسمي، بالتفاوض مع نظيريهما البيلاروسيين لإنشاء هذه المراكز، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

قاعدة خلفية للقوات الروسية



وشكلت بيلاروسيا قاعدة خلفية للقوات الروسية في الهجوم الذي شنّته ضدّ أوكرانيا في 24 فبراير العام الماضي، إلا أن جيش بيلاروسيا امتنع حتى الآن عن الانخراط في القتال على الأراضي الأوكرانية.

وفي منتصف أكتوبر، أعلنت بيلاروسيا وروسيا عن تشكيل قوة عسكرية مشتركة بمهام دفاعية فقط.

وبعد أسبوع من الإعلان، وصلت أول دفعة من الجنود الروس إلى بيلاروسيا.

وحسب وزارة الدفاع البيلاروسية، في بيان لها يوم 16 أكتوبر: "وصلت القطارات الأولى للجنود الروس الذين يشكلون المجموعة العسكرية الإقليمية إلى بيلاروسيا"، من دون تحديد عدد هؤلاء العسكريين.

وقال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن بلاده وروسيا ستنشران قوة عمل عسكرية مشتركة ردًا على ما وصفه بتفاقم التوتر على الحدود الغربية للبلاد.

ويجري البلدان باستمرار تدريبات عسكرية واسعة النطاق، مما يثير بانتظام تكهّنات باحتمالية انخراط الجيش البيلاروسي في الحرب التي يخوضها حليفه في أوكرانيا.

