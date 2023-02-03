الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع برودة الطقس.. فوائد العدس وطرق طهيه خطوة بخطوة

العدس
العدس

فوائد العدس وطرق طهيه خطوة بخطوة.. يتميز العدس بفوائده الصحية الكثيرة، حيث إنه غذاء شائع في الوطن العربي وخاصة شوربة العدس، وفوائد العدس الصحية تكمن في احتوائه على نسبة عالية من الألياف والبروتين والعناصر الغذائية المهمة، وبالتزامن مع برودة الطقس، سنوضح هذه الفوائد في السطور التالية:

فوائد العدس وطرق طهيه خطوة بخطوة

 1.مغذي للصحة

العدس من البقولوليات المليئة بالفيتامينات والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد، ونسبة البروتين فيه تصل لـ 25٪، ما يجعله بديلاً عظيما للحوم.

العدس يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ونمو بكتيريا الأمعاء الصحية، وعدم تناول العدس قد يؤدي إلى زيادة وزن البراز وتحسين وظيفة الأمعاء بشكل عام، فضلا عن احتوائه على مجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة التي تقي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2.

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2. يحمي القلب

العدس يساعد على حماية القلب بفضل دعم فقدان الوزن ومنع تراكم الهوموسيستين في جسمك، وتحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

3. مضاد للالتهابات

للعدس مكونات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات مع تأثيرات محتملة لتثبيط الخلايا السرطانية.

4. يخفض الكوليسترول

يساعد العدس في تخفيض نسبة الكوليسترول، والوقاية من سرطان القولون والوقاية من مرض السكري، فضلا عن منعه للإمساك أيضًا.

5. يخفض ضغط الدم

يخفض العدس من ضغط الدم، بسحبب احتوائه على البوتاسيوم وحمض الفوليك والحديد، حيث يقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح، وحمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء، وإذا كنتي حاملاً فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك، والحديد يساعد في التخلص من التعب.

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6. بناء العظام

نسبة البروتين المرتفعة في العدس تجعله يساعد بشكل أساسي في بناء العظام والعضلات والجلد، ويمكن أن يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.

أفضل طريقة لطهي العدس

العدس سهل الطبخ على عكس العديد من البقوليات الأخرى، فهو لا يتطلب أي نقع مسبق ويمكن طهيها في أقل من 20 دقيقة، على النحو التالي:

- من الأفضل شطفه قبل الطهي لإزالة الشوائب.

- يمكن بعد ذلك ضعه في وعاء، مغطى بالماء ورشة ملح.

- اتركه يغلي و يترك لينضج مكشوفا لمدة 15-20 دقيقة.

- بمجرد الغليان يمكن تصفيته و شطفه في الماء البارد لمنع المزيد من الطهي. 

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