الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. البورصة تقر تعديل غرض "إيبيكو" وإضافة نشاط جديد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تعديل غرض شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت البورصة في بيان، اليوم الخميس، أنه بذلك تمت إضافة نشاط "توزيع وتجارة وتصدير منتجات الشركة إلى غرض الشركة".

وأضافت أنه تقرر قيد تعديل مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في ضوء تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للمصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ليصبح نص المادة الرابعة بعد التعديل كما يلي:

"مصنع (1) بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية - قطعة رقم XIIB بالمنطقة الصناعية ( B1 ) بمساحة 70 ألف متر مربع وامتدادها مصنع (2) قطعة رقم امتداد (B1) بمساحة 29.977 متر مربع....... الخ، مع مراعاة القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء.. الخ".

يشار إلى أن المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، سجلت صافي ربح بلغ 417.79 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 324.17 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال التسعة أشهر نحو 377.65 مليون جنيه، مقابل 391.52 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر، حيث سجلت 2.68 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 2.42 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري حيث سجلت 384.39 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 326.03 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، عن النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 28.8%  على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 304.38 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 236.24 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال الستة أشهر نحو 283.25 مليون جنيه، مقابل 210.47 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

العاشر من رمضان الشركة القابضة القوائم المالية الشرقية الدوائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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