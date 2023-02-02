الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أكبر إضراب مُنسق.. نصف مليون عامل بريطانى يطالبون بزيادة الأجور

إضراب
إضراب

شارك حوالي نصف مليون مواطن بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات في أكبر إضراب منسق منذ عقد؛ للمطالبة بتحسين الأوضاع المالية وزيادة الأجور.
وفي هذا السياق؛ استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» الإضرابات الواسعة في بريطانيا، حيث تهدد اتحادات العمال بمزيد من تعطيل الأعمال على نطاق واسع، وسط إصرار الحكومة على رفض المطالبات بزيادة الأجور.
حيث تتسع رقعة الإضرابات في بريطانيا بشكل كبير، تزامنًا مع تأزم الوضع الاقتصادي تعيش بريطانيا أصعب أيامها وسط توقعات من صندوق النقد الدولي بأن تشهد لندن هذا العام انكماشًا اقتصاديًا سيكون الأسوأ من أي دولة أخرى بما فيها روسيا.

توقف المدارس ومعظم خدمات القطارات في بريطانيا

وخرج أكثر من نصف مليون بريطاني إلى الشوارع في أكبر إضراب منسق منذ عقد من الزمان؛ للتنديد بتردي أوضاعهم المعيشية والمطالبة بتحسينها، وتعتقد الحكومة البريطانية أن رفع الأجور سيؤدي إلى زيادة التضخم وتراجع المالية العامة التي تواجه صعوبات منذ بداية جائحة كورونا وأزمة الطاقة.
وتسبب الإضراب الجماعي على مستوى البلاد إلى توقف المدارس ومعظم خدمات القطارات.

بريطانيا الاضراب في بريطانيا الإضرابات في بريطانيا اكسترا نيوز ​التضخم​

رئيس التحرير

وائل لطفي

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