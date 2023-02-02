الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نبيل الأحمدى يصدر أولى أغنياته «أنا الجبل» (فيديو)

نبيل الأحمدي
نبيل الأحمدي

طرح الفنان نبيل الأحمدي وهو ضابط شرطة سابق أولى أغنياته بعنوان "أنا الجبل"،  عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، حيث قرر أن يحترف الغناء بهذا العمل الذي لاقى تفاعلا كبيرا فور طرحه.

الأغنية غناء نبيل الأحمدي، ومن كلمات علاء راشد، وألحان أحمد متولي، وتوزيع أحمد علاء علي.

وتقول كلمات الأغنية: "أنا الجبل اللي متهزوش في يوم الريح ولا بهتم مين بيعيد ومين بيقول تعالوا وقولوا لو حد جريء وصريح يقول علي يوم مكنتش فيه.. أنا ابن أصول أنا اللي سيرتي بتيجي الكل يعرفني وبيا اتشرفوا وقالوا عليا كتير ومن صغري مافيش حاجة تخوفني وبتعامل مع كله أنا بضمير.. مفيش في الدنيا حد اتخلق كامل ده كل حد فيه لازم تلاقي عيوب.. أنا عارف عيوبي لكن أنا عاقل بداوي عيوبي أنا غالب ومش مغلوب صاحب مبدأ وثابت عمري ما اتغير لا عمري جيت على إنسان ولا أذيته وفي الخير بمشي لو جالي ابتلاء أصبر".

 

لعم لحالة كلمات كلمات الأغنية في يوم ضابط شرطة

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وائل لطفي

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