كيف تحافظ على شاشة هاتفك من الخدوش والكسر عند الوقوع؟

في العصر الحديث تكبر شاشات الهواتف الذكية وتكون أكثر عرضة لإصلاح شاشة الهاتف أكثر من أي وقت مضى، يتحول معظم مصنعي الهواتف المحمولة الرائدين في السوق نحو شاشات العرض الخالية من الحواف.

وهذا يعني تقليل حواف الهاتف قدر الإمكان للسماح بمساحة أكبر لشاشة أكبر، نظرًا لأن معظم المستخدمين يستخدمون هواتفهم الذكية لأغراض الترفيه مثل مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب ومشاهدة الصور، فمن المرجح أن تلفت الشاشة الأكبر انتباه المستخدمين في الوقت الحاضر.

نظرًا لأن معظم الشركات المصنعة تختار تضمين شاشات أكبر في أجهزتها الرئيسية فإنها تصبح أكثر عرضة لتلف الشاشة والإصلاحات.

في حالة أجهزة "iPhone" على وجه الخصوص تكون الشاشة حساسة للغاية لدرجة أنه حتى السقوط من ارتفاع رمزي يمكن أن يتسبب في حدوث تصدع كبير في الشاشة وسيجبرك على إصلاح الشاشة أو استبدالها.

إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص الذين يميلون إلى إسقاط هواتفهم بشكل منتظم وتضطر إلى إصلاح الشاشة كثيرًا ، فقد حان الوقت للنظر في بعض الخيارات التي يمكنك من خلالها حماية شاشة هاتفك الثمين من التحطم أو التصدع.

استخدام واقيات الشاشة الزجاجية:

هناك طريقة رائعة أخرى لحماية هاتفك الذكي من التلف الذي يلحق بشاشته عند إسقاطه، وذلك من خلال استخدام واقيات الشاشة الزجاجية. بينما يمكنك أيضًا الحصول على واقيات شاشة بلاستيكية نوصيك باستخدام واقيات الشاشة الزجاجية فقط، يمكن لواقيات الشاشة البلاستيكية فقط منع شاشة هاتفك من الخدوش الاسمية، عندما يتعلق الأمر بامتصاص صدمة السقوط من ارتفاع معقول، فلن تتمكن واقيات الشاشة البلاستيكية من القيام بهذه المهمة، في هذه الحالة ستظهر واقيات الشاشة الزجاجية في المقدمة وتقلل من الضرر الأقصى الناجم عن السقوط.

استخدام الجراب الواقي من الصدمات:

واحدة من أكثر الطرق شيوعًا وفعالية لمنع هاتفك من التصدع هي استخدام غلاف ممتص للصدمات، مع التقدم التكنولوجي، توصلت العديد من الشركات إلى حقائب واقية قوية وموثوقة لكل طراز تقريبًا من الشركات المصنعة للهواتف الرئيسية.

لجذب المزيد من العملاء بدأت شركات تصنيع الحافظات الواقية من الصدمات هذه في جعل الحافظات أكثر جاذبية وأناقة، لذلك لا يشعر مستخدم الهاتف المحمول أن هاتفه سيبدو سيئًا بعد تثبيت غطاء واق من الصدمات، تم تصميم بعض الحافظات بشكل جيد بحيث تبدو الهواتف أفضل معها.