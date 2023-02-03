أشياء تصطحبها معك عند الخروج من المنزل بعد سقوط الأمطار

في ظل التقلبات الجوية واندلاع الأمطار وهبوب الرياح الشديدة، تصل حالات الأنفلونزا عادةً إلى ذروتها، لذلك حتى تكون في مأمن من التعرض لأمراض الطقس السيء على رأسها الإصابة بالبرد والإنفلونزا، إليك هذه النصائح من موقع موقع makatimed :

1. معدات المطر

عند الخروج أثناء اندلاع الأمطار، خاصة عند الذهاب إلى العمل، من الأفضل أن يكون لديك معدات المطر، والتي يتشمل ذلك مظلة ومعطف واق من المطر أو سترة بغطاء للرأس وأحذية مقاومة للماء، وإذا اخترت سترة بغطاء للرأس، فتأكد من أن الخامة مقاومة للماء وليست من القطن لأنها ستمتص قطرات المطر فقط.

2. خذ حماما على الفور

قد تبدو هذه النصيحة غير منطقية، لكن الاستحمام يمكن أن يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم بعد التعرض للبرد، لأنه يمنع الفيروسات ويساعد "الجسم" على العودة تدريجيًا إلى درجة الحرارة الطبيعية بعد التجفيف، علاوة على ذلك، يمكن أن يزيل الجراثيم التي قد تكون ملتصقة بالجلد.

3. تقوية جهاز المناعة

هناك طرق عديدة لتقوية جهاز المناعة والمساعدة في علاج الزكام، على سبيل المثال، فيتامين سي يوميًا للمساعدة في تقليل مدة وشدة أعراض الزكام، وقد يساعد أيضًا اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على المعادن والفيتامينات المناسبة. إلى تقوية جهاز المناعة الخاص بك.

أيضًا، شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في التخلص من السموم من الجسم بينما يساعد في تخفيف الاحتقان عن طريق تخفيف المخاط.

4. اغسل يديك جيدًا بالصابون

يمكن أن يساعد غسل اليدين بشكل صحيح في الوقاية من الأنفلونزا، ويُنصح بعدم لمس الوجه قبل غسل اليدين جيدًا.

5. ارتداء ملابس دافئة خلال موسم البرد

بالإضافة إلى إحضار معدات المطر عند الخروج، فإن ارتداء طبقات من الملابس هو طريقة أخرى لمنع الجسم من البرودة، ويمكن أن تمنع الملابس الحرارية الجسم من إطلاق الحرارة بسرعة.

6. القيام بتمارين خفيفة

بمجرد ملاحظة العلامات الأولى لنزلات البرد أو الأنفلونزا، من الأفضل ممارسة الرياضة والتعرق، فقط تأكد من عدم وجود حمى، ويمكن أن يساعد التمرين الجسم على الشعور بالتحسن.