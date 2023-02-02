خلال 24 ساعة.. إخماد حرائق فى 3 منازل بالعياط وأوسيم والبدرشين بالجيزة

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 3 بلاغات حرائق بمنازل، خلال الـ24 ساعة المنقضية، بمناطق "العياط، أوسيم، البدرشين"، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 3 بلاغات منفصلة بنشوب حرائق بمنازل: كامل الفولي بجوار معرض الشيخ أمين بالعياط، وشارع دياب معوض بجوار أحد المدارس الخاصة بأوسيم، وكوبري الأسفلت اتجاه شبرامنت بالبدرشين"، وعلى الفور جرى تسيير سيارتي إطفاء لكل حريق، وتمت السيطرة على الحرائق دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.