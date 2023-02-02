بلهجة لغة الضاد.. أيمن يقدم هدايا لزوار معرض الكتاب بخط يده

يجلس الخطاط أيمن عطا، أمام دار الكتاب المقدس وبيده ريشته ويجتمع حوله الجمهور ليكتب لهم عبارات وآيات من الإنجيل كإهداء لهم ورسائل تبعث الطاقة الإيجابية في نفوسهم.

يقول أيمن عطا: «اعتدت المجىء كل عام منذ 7 سنوات لمعرض الكتاب لتقديم هدايا للزوار من خلال كتابة آية من الإنجيل كإهداء له من المعرض، فالزوار يطلبون مني الآية المفضلة لهم أو يقولون اختار لي آية ومن الآيات التي تطلب مني كثيرا (إن كان الله معنا فمن علينا ) وآية (الجواب اللين يصرف الغضب)، وغيرهما من الآيات من الكتاب القدس المحببة لدى البعض».

وأضاف عطا أنا دارس للخط العربي ومدرس له خارج المعرض وأكرس وقتي في هذه الفترة للمعرض فأنا متواجد كل يوم منذ بداية اليوم وحتى نهايته في خدمة وتلبية ما يحتاجه الزوار ولا أكل ولا أمل بل الأمر ممتع بالنسبة لي لأني أرسم البسمة وأدخل السرور على قلب الزوار «الناس بتقولي أول ما بنيجي المعرض بنيجي ليك علشان آية السنة دي».



وأشار إلى أن هناك أجانب ومسلمين يأتون لي كل عام ويطلبون مني كتابة عبارات وأنفذها لهم، كما أن طلاب الثانوية العامة يطلبون مني كتابة عبارات تشجيعية لهم.

تقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

جدير بالذكر أنه حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون زائر.

حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب 54، خلال السبعة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون ونصف المليون زائر.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما أختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.