مدير الحوار الحضاري بـ«الإيسسكو»: القاهرة عاصمة ثقافية وشاهد حضاري لا يتكرر

وجه السفير والشاعر خالد فتح الرحمن، المشرف على قطاع الشراكات والتعاون الدولي مدير إدارة الحوار الحضاري بالإيسيسكو، لوزيرة للثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلانى لدعوتها منظمة الإيسسكو لأن تكون وسط كوكبة نيرة فى الحدث الثقافى المصرى فى دورته ٥٤.

وأضاف فتح الرحمن، خلال فعاليات ندوة "القاهرة عاصمة للعالم الإسلامي"، التى بدأت منذ قليل ضمن فعاليات محور "شراكات محلية إقليمية" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب ٥٤ "ببلازا ٢"، ويديرها حسن مدني، أن الحديث عن القاهرة من العواصم القليلة المتفردة تمثل شاهدا حضاريا وثقافيا قد لا تتكرر فى العالم، وهو ما دفع "الإيسسكو" اختيارها عاصمة للثقافة فى عام ٢٠٢٢، مشيرا ان اختيار القاهرة كان مقررا لعام عام ٢٠٢٠ لكن بمجيء جائحة كورونا اجل هذا الاختيار.

وأشار فتح الرحمن إلى أنه منذ ٢٦ سنة أصبحت المنطقة العربية تحتفل بالعواصم الثقافية، وأنه منذ ٢٢ سنة ومنظمة " الإيسسكو" تحتفل بالعواصم الإسلامية" كعواصم ثقافية من خلال بعض المعايير أبرزها أن الاختيار ياتى من اللجان الوطنية فى المنظمة العربية للثقافة والعلوم فى العاصمة ذاتها، إضافة إلى استبيان من اللجنة الوطنية لابد أن يكون مستوفيا لشروط الدولة في ترشيح عاصمتها كعاصمة ثقافية، إضافة إلى توفير الميزانيات اللازمة لدعم الحدث.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

جدير بالذكر أنه حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال الخمسة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون زائر .