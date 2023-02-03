أول مصرية كفيفة تحترف رياضة القوس: «نفسي أمثل مصر بالخارج»

«قوس وسهم والفارسة منة عصام».. لم تقف الفتاة العشرينية منة أمام العجز الذي لحق بها، والذي تمثل في فقدان البصر، الفتاة التي استطاعت ان تبهر كل من شاهدها وهي تمسك بالقوس والسهم، لتسدد ضرباتها بإصرار نحو النجاح وتحقيق الأهداف.

خطفت اللاعبة منة عصام، الأضواء بعدما احترفت لعبة القوس والسهم، على الرغم من فقدان البصر، فقد تخرجت من كلية الآداب قسم العلاقات العامة بجامعة عين شمس، حيث أكدت في تصريحات لـ«الدستور» أنها ولدت بدون إعاقة، ولكن مع الوقت بدء البصر يضعف تدريجيًا بسبب مرض وراثي لا يوجد علاج له.

منة الله.. أول لاعبة قوس من المكفوفين

تحتاج لعبة القوس والسهم إلى بصر حاد، ومع ذلك استطاعت أن تحترف اللعبة، وتفوقت به، قالت منة الله، أن بعد التخرج من الكلية، عملت كمشرفة بأحد الحضانات التي كانت بداية لها في سوق العمل.

«عَلِّمُوا أَبْنَاءَكُمْ السِّبَاحَةَ والرِّمَايَةَ».. بهذه الجملة علقت على سؤال ما السبب في احترافها لهذه اللعبة، حيث أكدت أنها في البداية كانت تريد تعليم الخيل، ولكن مع الوقت أحبت لعبة القوس وتمرنت لمدة شهر واستطاعت أن تصيب الهدف، الأمر الذي جعلها تخوض الكثير من البطولات المحلية.

«ذهبية وفضية».. ميداليات وبطولات لمنة الله

حصلت منة الله على العديد من البطولات المحلية، حيث فازت بميداليتين سهم فضي، وميداليتين ذهبية، واثنين من بطولة كأس مصر، حيث أكدت منة أن على الرغم من فقدان البصر، استطاعت أن تحصد الكثير من البطولات المحلية.

«نفسي أمثل مصر بالبطولات الدولية».. تأمل منة الله في تمثيل مصر في المحافل والبطولات الدولية، حيث أشارت أن هناك بطولة دولية للمكفوفين تقام كل عام ببريطانيا، حيث تسعى لخوض منافسات هذه البطولة ورفع أسم مصر عاليًا، حيث إنها المصرية والعربية الكفيفة الوحيدة تحترف رياضة القوس والسهم.

وبعيدًا عن رياضة القوس والسهم المفضلة لمنة الله، استطاعت أن تحترف التصوير الفوتوغرافي، حيث شاركت في الموسم الأول في برنامج العباقرة للقادرون باختلاف، كما شاركت في بطولة فيلم أمل، وهو أول فيلم من عمل المكفوفين، وشارك هذا الفيلم في العديد من المهرجانات العالمية.