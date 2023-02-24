اليوم.. الجزء الثاني من دورة الكنيسة الكاثوليكية «ابحث عن الله»

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إطلاق الجزء الثاني من الدورة التدريبية، التي تأتي تحت شعار "ابحث عن الله"، خلال يومي 24 و25 من فبراير الجاري.

وتعمل الدورة على استيضاح ما يعيشه الفرد خلال البحث عن الله، ومعرفة ما يساعد على اللقاء بالله في اعمق الفرد، وما يجعل هذه العلاقة في نمو دائم، وذلك لإدراك أهمية هذه العلاقة في مسيرة الأفراد نحو الإنسانية.

ومن جانبه، قال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، في منشور عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك": “أنه تظهر التقارير بوضوحٍ أنّ الكثير من الجماعات قد فهمت السينودوسيّة على أنّها دعوة إلى الإصغاء لأولئك الذين يشعرون أنهم مبعدون من الكنيسة. وثمّة مجموعاتٍ مختلفة تشعر بالإقصاء، وقد تكون من النساء والشباب الذين يعتبرون مواهبهم وإمكاناتهم غير معترفٍ بها في الكنيسة".

وأضاف الأنبا باخوم: " ويندرج ضمن هذه المجموعة المتنوّعة، الكثير من أولئك الذين يشعرون بالنكران والإهمال وقلّة فهمهم. فالحنين إلى الكنيسة-البيت ينتاب أيضًا أولئك الذين لم يقبلوا التطوّر الليتورجيّ في المجمع الفاتيكانيّ الثاني. وبالنسبة إلى كثيرٍ من المؤمنين، فإنّ اختبار الإصغاء إليهم بجديّة قد شكّلَ تحوّلاً إذ اعتبروه خطوةً أولى لعودة الشعور بالانتماء الكنسيّ. لكنّه شكّل في المقابل مصدر حزنٍ للبعض، الذين لم يشعروا بأنّ مشاركتهم في المسار السينودوسيّ قد أتت ثمارها: إنّه شعور يستحق التعويض والحوار.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، زار مستشفى العائلة المقدسة الخيري، بنزلة خاطر بطهطا، التابعة للمطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب فريد فايز، والأب روماني عدلي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بنزلة خاطر، والأخوات الراهبات.