السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الجزء الثاني من دورة الكنيسة الكاثوليكية «ابحث عن الله»

الكنيسة
الكنيسة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إطلاق الجزء الثاني من الدورة التدريبية، التي تأتي تحت شعار "ابحث عن الله"، خلال يومي 24 و25 من فبراير الجاري.

وتعمل الدورة على استيضاح ما يعيشه الفرد خلال البحث عن الله، ومعرفة ما يساعد على اللقاء بالله في اعمق الفرد، وما يجعل هذه العلاقة في نمو دائم، وذلك لإدراك أهمية هذه العلاقة في مسيرة الأفراد نحو الإنسانية.

ومن جانبه، قال المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، في منشور عبر حسابه الرسمي على  “فيس بوك": “أنه تظهر التقارير بوضوحٍ أنّ الكثير من الجماعات قد فهمت السينودوسيّة على أنّها دعوة إلى الإصغاء لأولئك الذين يشعرون أنهم مبعدون من الكنيسة. وثمّة مجموعاتٍ مختلفة تشعر بالإقصاء، وقد تكون من النساء والشباب الذين يعتبرون مواهبهم وإمكاناتهم غير معترفٍ بها في الكنيسة".

وأضاف الأنبا  باخوم: " ويندرج ضمن هذه المجموعة المتنوّعة، الكثير من أولئك الذين يشعرون بالنكران والإهمال وقلّة فهمهم. فالحنين إلى الكنيسة-البيت ينتاب أيضًا أولئك الذين لم يقبلوا التطوّر الليتورجيّ في المجمع الفاتيكانيّ الثاني. وبالنسبة إلى كثيرٍ من المؤمنين، فإنّ اختبار الإصغاء إليهم بجديّة قد شكّلَ تحوّلاً إذ اعتبروه خطوةً أولى لعودة الشعور بالانتماء الكنسيّ. لكنّه شكّل في المقابل مصدر حزنٍ للبعض، الذين لم يشعروا بأنّ مشاركتهم في المسار السينودوسيّ قد أتت ثمارها: إنّه شعور يستحق التعويض والحوار.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، زار مستشفى العائلة المقدسة الخيري، بنزلة خاطر بطهطا، التابعة للمطرانية.

جاء ذلك بحضور الأب فريد فايز، والأب روماني عدلي، راعي كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بنزلة خاطر، والأخوات الراهبات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تنفى وقوع زلزال فى مصر اليوم: «مش هنخبيه»

«السياحة» فى أسبوع| افتتاح مسار جديد بالدرب الأحمر.. وشرم الشيخ تستقبل ممثلي شركات السياحة الإيطالية

محافظ الوادي الجديد يشهد مؤتمر «سيدات أعمال مصر 21»

مؤمن زكريا يشاهد ثانى مباريات نصف نهائى «كابيتانو مصر»

البنتاجون: أوكرانيا وحدها صاحبة الحق فى قرار بدء التفاوض

البحوث الفلكية تحسم الجدل: زلزال مصر لا علاقة له بتركيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-٣»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال

الليكود يقدم شكوى إلى الشرطة ضد إيهود باراك: يحرض على العصيان المدنى