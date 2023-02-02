الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كبير الأثريين يعلق على التوصل لبعض أسرار عملية التحنيط عند قدماء المصريين

مجدى شاكر
مجدى شاكر

أشاد د.مجدى شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، بتوصل فريق عمل من الباحثين بجامعتي Ludwig Maximilian وTübingen بألمانيا، ببعض أسرار عملية التحنيط عند المصريين القدماء والمواد المستخدمة فيها وذلك من خلال تحليل البقايا العضوية التي تم العثور عليها داخل الأواني الفخارية المكتشفة بورشة التحنيط التي اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الراحل د.رمضان بدري بسقارة عام 2018 ضمن مشروع مقابر العصر الصاوي.

قال شاكر، لـ"الدستور"، إنه أثناء عملية التحنيط لدى القدماء المصريين تم إخراج أعضاء من جسد المتوفى باستثناء القلب، مضيفا: “ترجع أهمية هذا الكشف إلى معرفة المواد التى استخدمت لتحنيط كل عضو حيث إن هذه الأواني مكتوب عليها مادة التحنيط المستخدمة فى العملية”.

وأوضح أن الاكتشاف فسّر لنا أن المواد المستخدمة في التحنيط جاءت من الخارج كمنطقة البحر المتوسط الغابات الاستوائية المطيرة، وجنوب شرق آسيا، الأمر الذي يشير إلى وجود علاقات تجارية بالخارج ويقربنا من حجم الدولة المصرية القديمة وعلاقتها بالدول الجوار كما يحل جزءا كبيرا من أسرار التحنيط ، موضحا أن نشر مجله  Nature العلمية لهذا البحث وهي لها ثقلها في الوسط العلمى بعد بحث ودراسة لمدة أكثر من 5 سنوات  يؤكد مصداقيته.

الأبحاث أكدت أن هناك مادة  تسمى "عنتيو" والتي استخدمت وجاء ذكرها بكثرة في وصف عمليات التحنيط، كان يتم ترجمتها علي أنها مادة الصمغ العطري، إلا أن نتائج الدراسة الحديثة أوضحت أنها عبارة عن خليط من زيت خشب الأرز وزيت العرعر (السرو) ودهون حيوانية، وتمت الدراسة عن طريق استخدام تقنية كروماتوغرافيا الغاز، وقياس الطيف الكتلي للمواد المكتشفة.

الأثريين وزارة السياحة والآثار عملية التحنيط المصري القديم ورشه التحنيط العصر الصاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة مناقشة كتاب سرير فارغ بمعرض القاهرة للكتاب 2023

ندوة صلاح جاهين ومسرح الطفل بمعرض القاهرة للكتاب 2023

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية