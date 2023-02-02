200 عام على ميلاد «على باشا مبارك» يتصدر فعاليات معرض الكتاب غدًا

يتصدر احتفاء معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54 بمرور 200 عام على ميلاد علي باشا مبارك، فعاليات غدا الجمعة -اليوم التاسع للمعرض- والذي تم افتتاحه يوم 25 يناير الماضي ويستمر حتى 6 فبراير الحالي.

ففي قاعة "صلاح جاهين" في بلازا (1)، يتم تنظيم ندوة ضمن محور شخصيتي المعرض الساعة 2 ظهرا حول "كامل كيلاني من الاقتباس إلى التأليف" بحضور آلاء الأطرش ومحمد عبد الحافظ ناصف ووليد كمال، ويديرها محمد عبد الظاهر المطارقي.

وضمن المحور الرئيسي تقام ندوة الساعة 4 عصرا حول "نحن والدراما" بحضور أحمد عبد العزيز وعمر عبد العزيز ومجدي أبو عميرة ومحمد الحناوي وهاني لاشين، وتديرها لقاء سويدان، ويعقد لقاء 6 مساء مع الكاتب عبد السلام بنعبد العالي، ويديره أنور مغيث.

وفي "القاعة الدولية" ببلازا (2) ضمن "المشاركات الدولية"، تقام في الساعة 12 ظهرا ندوة أدب الناشئة واليافعين في تونس بحضور رشيد الذوادي ومنيرة الدرعاوي، ويديرها خالد عاشور.

أما بخصوص ضيف الشرف فتقام الساعة ٣ عصرا ندوة "الدراما الأردنية وحضورها عربيا" بحضور إياد نصار وزهير النوباني وصبا مبارك وعصام الحجاوي ومحمد يوسف العبادي ومنذر رياحنة، وتعقد ندوة الساعة 5 مساء عن الروابط الثقافية بين مصر وروسيا (1) بحضور إفيجن كوستنزوفا وفاسيلي كوزنتسوف ونينا بوبوفا، وتديرها ضحى عاصي، وتعقد ندوة الساعة 7 مساء عن الروابط الثقافية بين مصر وروسيا (2) بحضور ديمتري ستيشنيف ومراد جاتين ومكسيم أملين، يديرها: شريف جاد.

أما في فعاليات "الصالون الثقافي" ببلازا (2) وضمن محور "ندوات متخصصة"، فيتم في الساعة 1 ظهرا تنظيم ندوة الأمن السيبراني "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" بحضور أحمد علي عبد الحافظ وسمير جابر ووليد زكريا، ويديرها أحمد حلمي.

وضمن محور "كاتب ومشروع"، فيتم الساعة 3 عصرا مناقشة كتاب "قراءة التراث النقدي" للأساتذة الدكاترة أبو القاسم رشوان والسيد فضل ومحمد علي سلامة بحضور عطيات أبو العينين ومحمد سليم شوشة، يدير ويشارك بها أحمد درويش، وفي محور "كتاب وتجارب" فتتم في الساعة 5 مساء مناقشة كتاب "الإعلام والمنصات الرقمية" بحضور أحمد الخطيب وأحمد الطاهري ومحمود بسيوني ووائل السمري ويديرها: أحمد ناجي قمحة.

أما ضمن محور "مئويات"، فيتم في السابعة مساء الاحتفاء بمئوية 200 عام على ميلاد علي باشا مبارك بحضور جميل قطب ومصطفى الغريب ومنى مبارك مرسي ويديرها محمد مصطفى عزوز.

وفي قاعة فكر وإبداع ببلازا (1) ضمن محور "كاتب وكتاب" فيتم الساعة 12 ظهرا مناقشة كتاب "قاهرة المماليك" تأليف رضوى زكي بحضور علاء الحبشي ومجيب الرحمن عامر، ويديرها أحمد مدحت سليم، وفي الساعة 2 ظهرا يتم مناقشة كتاب "هندسة البهجة" تأليف وليد الخشاب، بحضور أسامة عبد الفتاح رزق وصفاء الليثي، يديرها سید محمود سلام.

وضمن محور "ملتقى الإبداع" فيتم الساعة 4 عصرا مناقشة كتاب "رتينة كلوب قديمة" تأليف حاتم رضوان وزينب العسال ونهلة راحيل، يديرها فؤاد مرسي، والساعة 6 مساء يتم مناقشة كتاب "رقص الإبل" تأليف فتحي إمبابي وشريف الجيار وعادل ضرغام، تديرها منى العساسي.

وفي قاعة الشعر ببلازا (2) ضمن محور "صناع المحتوى" يتم استضافة سميرة عبد الغني (اقرأ لي كتابا)، الساعة 12 ظهرا، فيما تقام الأمسية الشعرية الأولى الساعة 3 عصرا بحضور أحمد درة وحاتم الأطير وحسن عامر وشحاتة حسن وعبد العزيز الزراعي ومحمد جعفر ومحمود البنا ويونس أبو سبع، ويقدمها هشام محمود، وتقام الأمسية الشعرية الثانية الساعة 6 مساء بحضور أحمد حافظ وأمجد ريان وحسين القباحي ودرويش الأسيوطي وعمر شهریار ومحمد عرب صالح ويسري حسان، ويقدمها سعيد شحاتة.