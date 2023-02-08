الأربعاء 08 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدا.. دير سمعان الخراز يطلق أحدث مؤتمرات «انموا في النعمة»

دير سمعان الخراز
دير سمعان الخراز

أعلن دير القديس سمعان الخراز، عن إطلاق مؤتمر فبراير من سلسلة مؤتمرات “انموا في النعمة" تحت عنوان “توبة نينوى” بحضور القمص سمعان إبراهيم، وذلك بمبيت الدير بوادي النطرون.

وقال الدير في بيان: المؤتمر يبدأ بقداس عيد فصح يونان يوم الخميس 9 فبراير وحتى السبت 11 فبراير.

ونظمت لجنة الطفولة بإيبارشية أبو قرقاص الكرنفال الثاني لأطفال الإيبارشية، ببيت مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري، التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية. 

جاء الكرنفال بعنوان "إيسو خرستو"، وشارك فيه حوالي 1000 طفل وطفلة من 15 كنيسة من كنائس الإيبارشية من سن حضانة إلى الصف السادس الابتدائي.

تضمن البرنامج فقرات توعوية وتجارب علمية وعروض مسرحية وترانيم مصحوبة بالحركات، ومحطات ترفيهية وألعاب رياضية وأعمال فنية تدور حول شخصية يسوع المسيح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مشروع النشر فى قصور الثقافة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

الأرصاد: طقس مائل للبرودة اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

تيارات الرياح القاتلة.. خطر «التغيرات المناخية» يطارد الصيادين

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

اليوم.. رئيس مصلحة الجمارك يشارك في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إسرائيل

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه