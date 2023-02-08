غدا.. دير سمعان الخراز يطلق أحدث مؤتمرات «انموا في النعمة»

أعلن دير القديس سمعان الخراز، عن إطلاق مؤتمر فبراير من سلسلة مؤتمرات “انموا في النعمة" تحت عنوان “توبة نينوى” بحضور القمص سمعان إبراهيم، وذلك بمبيت الدير بوادي النطرون.

وقال الدير في بيان: المؤتمر يبدأ بقداس عيد فصح يونان يوم الخميس 9 فبراير وحتى السبت 11 فبراير.

ونظمت لجنة الطفولة بإيبارشية أبو قرقاص الكرنفال الثاني لأطفال الإيبارشية، ببيت مار مينا للمؤتمرات بقرية منهري، التابعة للإيبارشية، بحضور نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف الإيبارشية.

جاء الكرنفال بعنوان "إيسو خرستو"، وشارك فيه حوالي 1000 طفل وطفلة من 15 كنيسة من كنائس الإيبارشية من سن حضانة إلى الصف السادس الابتدائي.

تضمن البرنامج فقرات توعوية وتجارب علمية وعروض مسرحية وترانيم مصحوبة بالحركات، ومحطات ترفيهية وألعاب رياضية وأعمال فنية تدور حول شخصية يسوع المسيح.