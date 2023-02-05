الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الثلاثاء.. عودة الدراسة بمركز تدريب خدام الشباب

الأنبا موسى
الأنبا موسى

أعلن مركز تدريب خدام الشباب، المركز المسؤول من أسقفية الشباب لتأهيل وتطوير خدام الكنيسة، عن بدء الدراسة في الترم الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير الجاري.

تبدأ المحاضرات يومي الأحد والثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، كما أن نظام الدراسة بالمركز سنتين دراسيتين حيث يتم دراسة 24 مادة خلالهما أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع.

يأتي ذلك تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة.

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