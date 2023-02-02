الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكتلة البرلمانية بالإسماعيلية تناقش الموقف التنفيذي للمشروعات مع المحافظ

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى النائب أحمد عثمان عضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، باللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، لاستعراض ومناقشة عددا من القضايا والملفات الهامة ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها، على هامش اجتماع الكتلة البرلمانية بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، و النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ  والنائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ، والنائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، النائب احمد البعلي، والنائب سامي سليم، والنائب احمد دندش، وعصام منسي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن.

ناقش الاجتماع، آليات إقامة معارض استهلاكية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى محافظة الإسماعيلية، تخفيفا عن كاهل المواطنين.

من جهته أكد اللواء محافظ الإسماعيلية، علي بذل أقصى جهد والعمل على تحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها الذين يأتون على رأس وأولى أولويات العمل خلال الفترة القادمة.

خلال اللقاء، أكد "عثمان" أنه يجرى حاليا بحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين وترتيبها وفقا للأولويات والاحتياجات الملحة ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعي لإيجاد حلولا جذرية لتلك المشكلات في إطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة دونما أية استثناءات لأحد، مؤكدا على توافق جميع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع نواب البرلمان على قلب رجل واحد من أجل تحقيق مصالح مواطني الإسماعيلية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

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