19 فبراير.. أحدث دورات الكنيسة لتنمية مهارات الخدام بايبارشية شبرا الخيمة

أعلنت أكاديمية الفنون والثقافة بمطرانية شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، عن فتح باب الاشتراك فى الدورة التدريبية الجديدة والتي تحمل شعار"خادم مبدع.. وسائل إيضاح".

يأتي ذلك تحت رعاية الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة ورئيس الأكاديمية، وتبلغ مدة الدورة 6 أسابيع، بمعدل يوم أسبوعيا وهو يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فى الفترة من 19 فبراير حتى 26 مارس 2023م.

وكان قد صلى نيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء بقرية مساكن أبو زعبل (مقر المطرانية)، وخلاله سام الخادم عبده عطية شماسًا كاملًا باسم دياكون أنطونيوس للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بقرية منية شبين التابعة للإيبارشية.

كما اختتمت فعاليات المؤتمر الثاني لخدام إيبارشية الوادي الجديد والواحات، بعنوان "بالمعرفة تزداد" والذي أقيم على مدار يومي، في دير الأمير تادرس الشطبي، بمشاركة الآباء الكهنة و120 من الخدام والخادمات.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الإيبارشية، أصحاب النيافة الأنبا ثاؤفيلس أسقف إيبارشية منفلوط، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء "المحرق"، والأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص.

بدأ المؤتمر بالقداس الإلهي، وتضمن مجموعات عمل عن مصادر التعليم الصحيح: خطورة عدم المعرفة، مصادر الصحيحة للتعليم، التلمذة.

كما صلى نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، القداس الإلهي بكنيسة القديس مار مرقس الرسول بمنطقة النزهة 2 أبو رجيلة، التابعة لكنائس القطاع، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 100 من أبناء كنائس القطاع في رتبة إبصالتس (مرتل).