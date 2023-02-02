«مباشر»: أبو الفضل بدران قدم عبر «أدبيات الكرامة الصوفية» سياحة فكرية إبداعية

شهدت قاعة ملتقى الإبداع والفكر، ضمن نشاط فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، ندوة مناقشة كتاب "أدبيات الكرامة الصوفية" للكاتب الناقد والأكاديمي الدكتور محمد أبو الفضل بدران، وبحضور الكاتب والأكاديمي الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي، والكاتب الصحفي عبده مباشر، وأدارها الكاتب أحمد عفيفي.

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عبده مباشر، قضيت معظم حياتي مراسلا عسكريا، وأن أتحدث في موضوع أدبيات الكرامة الصوفية هو موضوع في منتهى الصعوبة، فالكتاب بحثي علمي، وشامل وعميق احتاج إلى العديد من المناقشات المطولة بين ألمانيا ومصر، منوها الى ان دكتور ابو الفضل بدران قدم سياحه ابداعية وفكرية عبر كتاب أدبيات الكرامة الصوفية.

- التأثر بالنشأة قاده للإبداع

وأشار "مباشر" إلى أن "أبو الفضل" إلى ما كتبه عن الخضر في تمهيده لكتابه "أدبيات الكرامة الصوفية " وإهدائه الكتاب لوالده، يشير إلى تأثره بالبيئة التي نشأ فيها والتي ساعدته في الوصول إلى هذا الإبداع.

وأشار "مباشر" إلى أن نشأة بدران وتفوقه تشير إلى احتكاكه بالمنهج العلمي في ألمانيا، وهو مايجعلني ممتنا للبعثات التي أوفدتها مصر لأوروبا والتي أسست النهضة الأدبية والعلمية في مصر.

ولفت إلى أن الكتاب جاء في تمهيد و8 فصول، تناول فيها كل مايخص أدبيات الكرامة الصَوفية والتي منها زمن الكرامة، إبداع العالم المثالي في الكرامة توظيف الكرامة الصوفية في الأدب.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير، ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وحقق المعرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال السبعة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون ونصف المليون زائر.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.