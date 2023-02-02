تشييع جثمان «موظف زفتى» ووالدته.. لفظت أنفاسها الأخيرة بعد ساعات من وفاته بالغربية

شهدت مدينة زفتي بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، وفاة موظف بمستشفي الرمد بزفتى، يدعى خالد فتوحة، إثر إصابته بأزمة قلبية وخضوعه للعلاج بالعناية المركزة بمستشفي زفتي العام، لتلحق به والدته بعد دقائق من وفاته حزنا عليه.

وأكد الأهالي أن “فتوحة” كان يعاني من وعكة صحية نقل على أثرها إلى العناية المركزة بمستشفي زفتي العام وبقي فيها لأيام قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وسادت حالة من الحزن الشديد علي أسرته وتحديدا والدته فور سماعها خبر وفاة نجلها الذي كان يرتبط بها ارتباطا شديدا وسقطت مغشيا عليها فور سماع خبر وفاته وحاول الاهالى افاقتها لكنها كانت فارقت الحياة

وشيع أهالي مدينة زفتي جثمان المتوفين وخرجوا في مشهد جنائزي مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار وبكاء الأهالي عقب اداء صلاة الجنازة عليهم اليوم.