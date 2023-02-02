الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نيفين القباج: الدولة تكبدت تكلفة فادحة في معركة الإرهاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن فكرة البحث حول تكلفة الإرهاب بدأت بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لإجراء بحث متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكبدتها الدولة من الإرهاب، كما وجه بوضع استراتيجية فكرية لتثقيف المواطن وتوعيته بالتكلفة الباهظة للفكر المتطرف. 

وتابعت، خلال ندوة عقدت اليوم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المكتبة الدولية والعربية والمصرية بها آلاف الكتب حول الإرهاب، ولكن الهدف من هذا البحث محل النقاش هو تناول الإرهاب من منظور متعدد وشامل.

الإرهاب يبدأ من الفكر

نوهت القباج بأن الإرهاب يبدأ من الفكر وينتهي بالفعل، ومن ثم فمسألة مواجهة الفكر المتشدد مهمة، وكذلك فإن احتساب التكاليف الاقتصادية ولو بشكل تقديري وانعكاسها على موارد الدولة له أهمية كبرى لتعزيز وعي المواطن حول الظاهرة.

وأضافت: الاستثمار في البشر يبدأ من الفكر والوعي، فما نعيشه الآن هو نتاج تعثر اقتصادي سابق، فالإرهاب كان له أثر كبير على النقد الأجنبي وفرص الاستثمار، موضحة أن الإرهاب سرطان يمتد لنواحي عديدة.

بيئة حاضنة للإرهاب

بينت القباج أن البحث أثبت أن الفقر يوفر بيئة حاصنة للإرهاب ولكن وحده لا ينتج الإرهاب الذي هو نتاج تواشج الفقر مع البنية الفكرية والأيدولوجية والدينية المشوشة، ما جعل المناطق الأفقر بيئة داعمة للإرهاب جرى توظيفها من جماعات مسيسة.

واستطردت: أكبر خسارة تسبب فيها الإرهاب هي تهديد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي وانسحاب المجتمع إلى الخلف واضطراب في التفاعل الديني والسياسي فضلا عن تعطيل المجتمع المدني ونشر ثقافة مناهضة للدولة الحديثة وإضغاف الحياة الحزبية.

وأشارت القباج إلى أن التكلفة السياسية والاجتماعية كان أكثر فداحة وأعمق أثرا في تهديد الثقافة المصرية الأصيلة، وهو ما دفعهم لوضع استراتيجيات شاملة في البحث لمواجهة الإرهاب بمستوياته المختلفة.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزيرة التضامن الاجتماع وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وضع استراتيجية نشر ثقافة

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