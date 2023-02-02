المتهم بقتل سائق بسبب خلاف على إيصال كهرباء يمثل الواقعة أمام النيابة

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن المتهم بقتل سائق بمنطقة المعصرة قام بالاعتراف بارتكابه الواقعة وتمثيل جريمته أمام أعضاء النيابة.

كانت شهدت منطقة المعصرة جريمة مأساوية بعدما أقدم صاحب منزل على قتل سائق، بسبب اعتراضه على دفع قيمة مبلغ إيصال الكهرباء.

كانت البداية عندما ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، من الأهالي بنشوب مشاجرة ومقتل شخص.

وبالانتقال والفحص تبين مقتل شخص يدعى "محمد صلاح" على يد صاحب منزل بسبب خلافات مالية على دفع 70 جنيهاً قيمة إيصال الكهرباء.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.