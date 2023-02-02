الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

منفذ لبيع اللحوم البلدى بـ170 جنيهًا للكيلو بمركز ديرمواس فى المنيا

منفذ لبيع اللحوم
منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بديرمواس

في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتوفير السلع الغذائية الأساسية واللحوم البلدي بأسعار مناسبة للمواطنين، افتتحت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس منفذاً لبيع اللحوم البلدي بسعر 170 جنيهاً للكيلو وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية للحد من ارتفاع وزيادة الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين والحد من جشع التجار.

من جانبه، قال عامر طه، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن أعمال ذبح وعرض وبيع اللحوم تتم تحت إشراف مديرية الطب البيطري لضمان جودة اللحوم وصلاحيتها حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، مؤكداً أن الوحدة المحلية تواصل تنفيذ حملاتها التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة داخل الأسواق مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، كان قد افتتح عدداً من معارض "أهلا رمضان" بمراكز (سمالوط– مطاى– بنى مزار)، وكذلك معرض أهلا رمضان بقرية المعصرة بمركز ملوي، وذلك ضمن سلسلة من المعارض التي يتم افتتاحها بمراكز وقري المحافظة، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، بالتوسع في إقامة المعارض وتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار تتناسب مع كافة فئات المواطنين، بهدف ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإقامة وافتتاح معارض "أهلا رمضان" علي مستوي جميع المحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، أحمد راشد رئيس مركز ومدينة سمالوط، عماد حسن رئيس مركز بنى مزار، على الكيال نائب رئيس مركز مطاى، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية وعدد من الجهات المعنية.

أوضح نائب المحافظ أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المحافظة، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض "أهلا رمضان" بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية.

منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بديرمواس
منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بديرمواس
منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بديرمواس
منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بديرمواس
منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بديرمواس
منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بديرمواس
المنيا منفذ لبيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة أهالي مركز ديرمواس بالمنيا مديرية الطب البيطرى عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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وائل لطفي

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