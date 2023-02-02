«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل استضافة القاهرة لورشة عمل بين القوى السياسية السودانية

كشف أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل استضافة مصر لورشة عمل بين القوى السياسية السودانية.

وقال إن الدعوات قد وجهت إلى الطيف السياسي بأكمله بالسودان، من أحزاب وتيارات وإدارات أهلية ومنظمات مجتمع مدني وفصائل الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح.

وتابع أن الحاضرين يزيد عددهم عن 85 شخصا، يمثلون نحو 35 حزبا وتيارا ومنظمات مع مدني وحركات صوفية وغيرها من الأطياف السياسية السودانية، والمستهدف من الورشة هو تحويل الوطن كما يأمل السودانيون على مدار السنوات الماضية تحديدا منذ ديسمبر من عام 2018.

وانطلقت، أعمال ورشة عمل بين القوى السياسية السودانية في القاهرة تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع".

وتأتي الورشة تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، وتعقد وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا، لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة.