الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل استضافة القاهرة لورشة عمل بين القوى السياسية السودانية

ورشة عمل بين القوى
ورشة عمل بين القوى السياسية السودانية

كشف أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل استضافة  مصر لورشة عمل بين القوى السياسية السودانية.

وقال إن الدعوات قد وجهت إلى الطيف السياسي بأكمله بالسودان، من أحزاب وتيارات وإدارات أهلية ومنظمات مجتمع مدني وفصائل الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح.

وتابع أن الحاضرين يزيد عددهم عن 85 شخصا، يمثلون نحو 35 حزبا وتيارا ومنظمات مع مدني وحركات صوفية وغيرها من الأطياف السياسية السودانية، والمستهدف من الورشة هو تحويل الوطن كما يأمل السودانيون على مدار السنوات الماضية تحديدا منذ ديسمبر من عام 2018.

وانطلقت، أعمال ورشة عمل بين القوى السياسية السودانية في القاهرة تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع".

وتأتي الورشة تحت عنوان "آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع"، وتعقد وسط تطلعات لأن تمثل هذه الفعالية منبرا سودانيا وطنيا خالصا، لمناقشة قضايا تحتاج إلى حلول فاعلة.

القوى السياسية السودانية استضافة القاهرة تفاصيل استضافة القاهرة لورشة عمل بين القوى السياسية السودانية القوى السياسية السودانية في القاهرة السودانيون السياسية السودانية ق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

بوابة الأزهر الإلكترونية| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الأزهرية برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة الترم الأول برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولى تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

رغم الأحوال الجوية.. إقبال كبير على معرض الكتاب فى ثامن أيامه

بحضور وزيرة التضامن.. ندوة مصر ومكافحة الإرهاب في معرض الكتاب

ندوة طه حسين وقضايا الهوية فى معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تعتبر إسرائيل «مسئولة» عن الهجوم على مجمع لوزارة الدفاع

منظمة دولية تطالب الاحتلال بتفكيك نظام الفصل العنصرى

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية