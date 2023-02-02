السجن 3 سنوات لموظف بالمعاش تحرش بطفلة فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف بالمعاش بالسجن غيابيا لمدة 3 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالتعدي على طفلة بالطريق العام والتحرش بها.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 16025 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليها، بقيام المتهم بالتعدي علي نجلتهما في الطريق العام بنطاق القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، أنه خلال سير المجني عليها الطفلة "ج.س.ع" مع والدتها وشقيقتها شاهدوا المتهم " ج.م.ع" بالمعاش، يتعدي علي المجني عليها عن طريق ملامستها من جسدها بالطريق العام فاستغاثوا بالأهالي وتمكنوا من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.