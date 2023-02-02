46 مرشحا يتنافسون على مقاعد عضوية رابطة العاملين بجامعة المنوفية

تجرى الآن انتخابات اختيار المرشحين لعضوية رابطة العاملين بجامعة المنوفية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وبحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والمحاسب محمد سعيد أمين عام الجامعة المساعد للشئون المالية.

ومن المقرر انتخاب 11 مرشحًا من المتقدمين لعضوية الرابط بالجامعة والتي شهدت إقبالا واسعا من العاملين بالإدارة العامة للجامعة والكليات والوحدات والعاملين بمستشفيات الجامعة على أن يتم فرز الأصوات الصحيحة وإعلان النتيجة عقب إنتهاء قفل باب الإنتخابات والذي ينتهي في الرابعة عصرًا.

الرابطة تخضع لقانون الجمعيات الأهلية وتشرف عليها الشؤون الاجتماعية، كما أن أعضاء الرابطة من الجهاز الإداري للعاملين بالجامعة، كما تقدم الرابطة عدة أنشطة على الجانب الاجتماعي والترفيهي والمساعدات التكافلية في حدود الموارد المتاحة.