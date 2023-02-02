«سيلفي مع الشهيد».. رواية لفتت انتباه طفلين يحلمان بالثأر للشهداء بمعرض الكتاب

لم تلفت انتباههما صالات العرض المخصصة للأطفال بمعرض الكتاب، ولكنهما انتبها لعنوان يتناسب مع حلم ضابط الشرطة في عقل ووعي كل منهم، «سيلفي مع الشهداء».

رواية مصورة لفتت انتباه عدد من رواد المعرض من الأطفال، حالمين باليوم الموعود حين يتمكنا من الثأر لشهداء الشرطة والجيش من الخونة.

كتب «سيلفي مع الشهيد» أول كتاب مصور للأطفال يروي قصص الشهداء، حيث يقدم توثيق لإنجازات وتضحيات أبطالنا الشهداء الذين ضحوا بعمرهم من أجل بقاء الوطن.

وحرص مؤلف «سيلفي مع الشهيد» علي خلق تفاصيل فكرة عمل سلسة لتكريم شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بقاء الوطن وتوعية الجيل الجديد علي حب الوطن.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من جميع الفئات العمرية وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ملامح طفولية ووجه برئ طفلين في بداية عمرهم لا أحد يصدق أن ما لافت انتباهم داخل معرض الكتاب علي الرغم من وجود جميع القصص والروايات التي يفضلها الأطفال لكن وقفت أقدامهم أمام كتاب «سيلفي مع الشهيد» وضحكة بسيطة في أعينهم عن عنوان تلك الكتاب علي الرغم أن لا أحد.