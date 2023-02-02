الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

أبرزها التعاقد مع 30 ألف معلم.. 14 تصريحًا هامًا لوزير التربية والتعليم اليوم

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدد من القرارات الوزارية الهامة، خلال مؤتمر صحفي، عثقده اليوم الخميس، بمقر الوزارة.

«الدستور» يرصد في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التعليم اليوم..

1- تدريب الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم، في الجامعة واستلام العمل بالمدارس بداية الفصل الدراسي الثاني.

2- وزير التعليم رئيس امتحانات الثانوية هذا العام ونائبًا عنه خالد عبد الحكم.

3- أسئلة امتحانات الثانوية العامة  مصاغة بشكل صحيح ودقيق

4- فتح باب التظلم لأي طالب بعد الامتحانات.

5- الامتحانات ستكون مطابقة للوقت.

6- تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا ووضع الجدول خلال شهر.

7- سيكون النموذج الاسترشادي لامتحانات الثانوية العامة متاحا علي موقع الوزارة خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني.

8- تكليف مركز المناهج بتطابق مناهج الترم الثاني مع الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في جميع الصفوف الدراسية.

9- وضع آليات لجذب الطلاب للمدارس، من خلال اجتماع فيديو كونفرانس مع مديري المديريات الأسبوع المقبل.

10- إعلان تفاصيل العمل الميداني في الفصل الدراسي الثاني.

11- إطلاق مسابقة جديدة تحت عنوان “الإدارة التعليمية المتميزة” وكذلك “المدرسة المتميزة”.

12-امتحانات الثانوية العامة للاعاقات الذهنية 100 % موضوعية

13- مراجعة المناهج الدراسية لتتناسب مع الخريطة الزمنية.

14- تخفيض 50 % من أسعار المجموعات المدرسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء والايتام.

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي

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